«Сержант-электро»: универсальный внедорожник из Тольятти

Экологичный, долговечный, проходимый, с хорошим запасом хода, уникальный для нашего авторынка - на базе Тольяттинского государственного университета создан внедорожник «Сержант-электро».
Фото: Артем Чернявский
«Сержант-электро» - это гражданский электротранспорт каркасно-модульного типа. Его прародителем считается концепт-кар «Бора», созданный на Автовазе еще в 1990-х, но так и не пошедший в производство.
Фото: Артем Чернявский
Концепция «Сержанта-электро» - максимально недорогая, простая, доступная транспортная платформа. Алюминиевый каркас позволяет полностью скомпенсировать массу машины при переходе с двигателя внутреннего сгорания на аккумулятор. Вес «Сержант-электро» будет таким же, как у обычной “Нивы”.
Разработчики стремятся к тому, чтобы «Сержант-электро» получился максимально отечественно-адаптированным. Каркас, трансмиссия, рулевое управление, тормозная система, подвеска, аккумулятор - все эти элементы будут российского производства.
Фото: Артем Чернявский
В «Сержант-электро» ТГУ намерен интегрировать удлинитель пробега - небольшой двигатель внутреннего сгорания мощностью до пяти лошадиных сил. Он будет вращать генератор, от которого можно будет подзарядить батарею. Это сделает внедорожник универсальным, безопасным и многофункциональным.
Фото: Артем Чернявский
«Сержант-электро» создается как электрическое ТС повышенной проходимости с формулой 4×4. Это нишевая техника - она не заменит существующие внедорожники, но имеет ряд уникальных для рынка параметров.
Фото: Артем Чернявский
В ближайшем будущем можно говорить о малосерийном производстве «Сержанта-электро» - пока не более 150 автомобилей в год. Разработчики видят перспективу выхода и на международные рынки с КИТ-комплектом (для самостоятельной сборки) электромобиля. В мире это направление сейчас очень востребовано.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....