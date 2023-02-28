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Машиностроение Экономика и бизнес

«Сержант-электро»: универсальный внедорожник из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологичный, долговечный, проходимый, с хорошим запасом хода, уникальный для нашего авторынка - на базе Тольяттинского государственного университета создан внедорожник «Сержант-электро».

Фото: Артем Чернявский

«Сержант-электро» - это гражданский электротранспорт каркасно-модульного типа. Его прародителем считается концепт-кар «Бора», созданный на Автовазе еще в 1990-х, но так и не пошедший в производство.

Фото: Артем Чернявский

Концепция «Сержанта-электро» - максимально недорогая, простая, доступная транспортная платформа. Алюминиевый каркас позволяет полностью скомпенсировать массу машины при переходе с двигателя внутреннего сгорания на аккумулятор. Вес «Сержант-электро» будет таким же, как у обычной “Нивы”.

Разработчики стремятся к тому, чтобы «Сержант-электро» получился максимально отечественно-адаптированным. Каркас, трансмиссия, рулевое управление, тормозная система, подвеска, аккумулятор - все эти элементы будут российского производства.

Фото: Артем Чернявский

В «Сержант-электро» ТГУ намерен интегрировать удлинитель пробега - небольшой двигатель внутреннего сгорания мощностью до пяти лошадиных сил. Он будет вращать генератор, от которого можно будет подзарядить батарею. Это сделает внедорожник универсальным, безопасным и многофункциональным.

Фото: Артем Чернявский

«Сержант-электро» создается как электрическое ТС повышенной проходимости с формулой 4×4. Это нишевая техника - она не заменит существующие внедорожники, но имеет ряд уникальных для рынка параметров.

Фото: Артем Чернявский

В ближайшем будущем можно говорить о малосерийном производстве «Сержанта-электро» - пока не более 150 автомобилей в год. Разработчики видят перспективу выхода и на международные рынки с КИТ-комплектом (для самостоятельной сборки) электромобиля. В мире это направление сейчас очень востребовано.

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