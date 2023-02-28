МТС подтвердила лидерство в подключениях по технологии интернета вещей

Цифровая экосистема МТС по итогам 2022 года занимает наибольшую долю рынка в бизнес-сегменте M2M/IoT-подключений (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей). Такие данные приводит аналитическое агентство ONSIDE.

Аналитики подсчитали, что за прошлый год общий прирост подключений по технологии интернета вещей у операторов мобильной связи России составил 28,8%. Причем 47% из них, согласно исследованию ONSIDE, обеспечила МТС. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 году стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.

"Технологии интернета вещей становятся драйвером развития многих отраслей и способствуют цифровизации региона. Производственным компаниям Самарской области IoT-устройства МТС позволяет в реальном времени контролировать производство, оборудование, транспорт, снижать риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Муниципальные службы активно используют датчики NB-IoT для автоматического сбора показаний счетчиков энергоресурсов, предупреждения аварийных ситуаций и несанкционированных подключений", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн штук, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.