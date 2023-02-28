МТС подтвердила лидерство в подключениях по технологии интернета вещей

Цифровая экосистема МТС по итогам 2022 года занимает наибольшую долю рынка в бизнес-сегменте M2M/IoT-подключений (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей). Такие данные приводит аналитическое агентство ONSIDE.
Аналитики подсчитали, что за прошлый год общий прирост подключений по технологии интернета вещей у операторов мобильной связи России составил 28,8%. Причем 47% из них, согласно исследованию ONSIDE, обеспечила МТС. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 году стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.
"Технологии интернета вещей становятся драйвером развития многих отраслей и способствуют цифровизации региона. Производственным компаниям Самарской области IoT-устройства МТС позволяет в реальном времени контролировать производство, оборудование, транспорт, снижать риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Муниципальные службы активно используют датчики NB-IoT для автоматического сбора показаний счетчиков энергоресурсов, предупреждения аварийных ситуаций и несанкционированных подключений", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн штук, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you