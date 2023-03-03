Как сохранить прекрасное самочувствие в любую погоду

Хотя март и считается по праву весенним месяцем, но мы-то знаем, каким он бывает ветреным и слякотным. Да и сами мы вялые, сонные, порой чуть простывшие, вечно утомленные в ожидании скорого тепла... В такую погоду наш организм, уставший от многомесячной нехватки солнца, зимних атак вирусов и инфекций, как никогда нуждается в витаминно-минеральной поддержке. Так, например, витамины группы В помогают бороться с раздражительностью, а без витамина Е не видать нам красивой кожи и волос. Витамин D способствует сохранению крепости костей, а без витамина А мы перестанем хорошо видеть.

Всего ученые насчитали 13 групп витаминов, необходимых современному человеку, и еще столько же минералов. Если каждого пить по таблетке в день, то, боюсь, вместо пользы мы получим только вред. Именно поэтому лучше доверить весеннюю поддержку организма специальным комплексам витаминов и минералов, например, "Компливит". В них содержится выверенная дозировка всех необходимых элементов с учетом возраста, потребностей и состояния здоровья.

На российском фармацевтическом рынке эти витамины уже более трех десятков лет. И за это время их создатели прекрасно изучили потребности наших организмов с учетом сурового российского климата, многомесячного недостатка солнца и даже нынешнего стремительного и наполненного стрессами темпа жизни. Состав каждой таблетки сбалансирован с учетом рациона традиционного российского питания. А совместимость витаминов и минералов в одной таблетке обеспечена специальной технологией раздельного гранулирования.

Сегодня линейка этих витаминов широка и многообразна. В ней два десятка продуктов для детей и взрослых. Каждый россиянин подберет себе и семье оптимальный вариант для своих нужд и потребностей. Есть витамины для беременных женщин и мам младенцев. И для молодых бабушек (тех, кому 45+) тоже полезный продукт найдется. Активно занимаетесь спортом или готовитесь к сессии? Для этого вам ежедневно требуется огромное количество энергии. В этом случае пригодится комплекс витаминов "Супер Энергия" с гуараной.

А если после зимы ногти стали ломкими, а расческа полна волос, то при такой проблеме подойдет витаминный комплекс со специальной формулой, включающей цинк, биотин и инозит. Если сахар в любом виде противопоказан, можно подобрать витамины для людей, имеющих сахарный диабет. Кстати, сладкое вредно не только диабетикам, но и малышам. В детских жевательных витаминах "Компливит Актив" сахара в четыре раза меньше, чем в других витаминно-минеральных комплексах в виде мармеладных пастилок. Но все равно такой продукт детишкам с 3 до 10 лет обязательно понравится. Ведь каждая "таблетка" имеет вкус банана или вишни.

Для школьников есть свой витаминно-минеральный комплекс, состав которого разработан специально для поддержки иммунитета и повышения устойчивости организма ребенка к высоким умственным и физическим нагрузкам.

Но все же самый популярный продукт бренда - "Компливит 11 витаминов и 8 минералов". Он служит дополнительным источником витаминов А, Е, С, группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевой кислоты, биотина), минеральных элементов (железа, марганца, меди, цинка, магния, селена), источником рутина и липоевой кислоты. Это универсальный солдат в борьбе за наше здоровье и хорошее самочувствие. Потому что именно такой состав витаминов и минералов повышает иммунитет, дает нам энергию, помогает восстановиться после простуд и защищает от различных негативных факторов.

Эти полезные витаминные комплексы производят на одном из крупнейших современных фармацевтических заводов России "Фармстандарт УфаВита" из проверенных и сертифицированных компонентов. А значит его приобретение не ударит по семейному бюджету и поможет в любую погоду и при любых обстоятельствах сохранить хорошее самочувствие и энергию.