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В Самарской области стали вдвое чаще использовать кешбэк

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самой популярной услугой в дополнение к мобильной связи и интернету у жителей Самарской области в 2022 году стал кешбэк. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС. За год число подключившихся к программе лояльности МТС Cashback жителей региона выросло более, чем в два раза.

Фото: предоставлено МТС

Самыми активными пользователями бонусной программы являются самарцы в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте — жители региона в возрасте 25 — 34 лет. При этом мужчины и женщины используют кешбэк примерно поровну — 45% и 55%. Тратить бонусы жители Самарской области предпочитают на оплату мобильной связи и интернета — так поступает каждый второй пользователь сервиса. Также накопленные средства самарцы активно используют для покупки аксессуаров для гаджетов — зарядных устройств, защитных стекол, наушников — в магазинах МТС.

"Программа лояльности дает возможность возвращать до половины стоимости покупок или онлайн-сервисов. В итоге можно сэкономить довольно внушительную сумму, которую можно потратить на покупку нового гаджета или бытовой техники, оплату услуг связи себе и своим близким или подарочные сертификаты. При этом копить кешбэк не составляет труда — самарцы просто пользуются цифровыми сервисами в подписке МТС Premium и тарифными планами, за пополнение баланса которых предусмотрен возврат части средств", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Кроме кешбэка, в топ самых популярных дополнительных сервисов цифровой экосистемы МТС вошли онлайн-кинотеатр KION, МТС Music и обновленный книжный сервис "Строки". Чаще всего абоненты подключали дополнительные услуги в единой подписке МТС Premium — число подписчиков за год выросло в два раза.

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