В Самарской области стали вдвое чаще использовать кешбэк

Самой популярной услугой в дополнение к мобильной связи и интернету у жителей Самарской области в 2022 году стал кешбэк. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС. За год число подключившихся к программе лояльности МТС Cashback жителей региона выросло более, чем в два раза.
Самыми активными пользователями бонусной программы являются самарцы в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте — жители региона в возрасте 25 — 34 лет. При этом мужчины и женщины используют кешбэк примерно поровну — 45% и 55%. Тратить бонусы жители Самарской области предпочитают на оплату мобильной связи и интернета — так поступает каждый второй пользователь сервиса. Также накопленные средства самарцы активно используют для покупки аксессуаров для гаджетов — зарядных устройств, защитных стекол, наушников — в магазинах МТС.
"Программа лояльности дает возможность возвращать до половины стоимости покупок или онлайн-сервисов. В итоге можно сэкономить довольно внушительную сумму, которую можно потратить на покупку нового гаджета или бытовой техники, оплату услуг связи себе и своим близким или подарочные сертификаты. При этом копить кешбэк не составляет труда — самарцы просто пользуются цифровыми сервисами в подписке МТС Premium и тарифными планами, за пополнение баланса которых предусмотрен возврат части средств", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Кроме кешбэка, в топ самых популярных дополнительных сервисов цифровой экосистемы МТС вошли онлайн-кинотеатр KION, МТС Music и обновленный книжный сервис "Строки". Чаще всего абоненты подключали дополнительные услуги в единой подписке МТС Premium — число подписчиков за год выросло в два раза.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you