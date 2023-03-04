В Самаре горели отселенные дома на ул. Белорусской

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В пятницу, 3 марта, примерно в 21:40 произошел пожар в домах 111 и 121 на ул. Белорусская в Куйбышевском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.