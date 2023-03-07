В Самарской области выросло количество цифровых звонков

За год жители губернии стали на 25% чаще звонить с использованием VoLTE, а средняя продолжительность звонка в сети 4G теперь в 4 раза больше обычной. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов Самарской области.

VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Ежемесячно в сети LTE самарцы проговаривают порядка 600 млн минут. В феврале на сервис пришлось 59% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE среди смартфонов жителей губернии составляет 86%.

Еще 33% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voice over WiFi), с которой любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию, при этом качество голосового вызова для абонента улучшается. Это происходит за счёт использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB‑AMR. С запуска VoWiFi в регионе в прошлом году, голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 10 раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

"В результате расширения зоны покрытия в небольших населенных пунктах абоненты могут использовать современные голосовые технологии не только в городах, но также в малочисленных и отдаленных селах. За последний год МегаФон запустил дополнительный слой LTE и улучшил покрытие 4G более чем в 100 поселениях губернии", — комментирует директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

Использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.