Авторизация в системе билайн теперь возможна только через Мобильный ID

Оператор сотовой связи билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через Мобильный ID, внутренние сотрудники отныне могут авторизироваться исключительно с помощью этой технологии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь вход на корпоративные ресурсы и в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход.

Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян:

— С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок "логин-пароль", а главное — безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам.

Мобильный ID по умолчанию доступен для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. Билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".