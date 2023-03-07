Дмитрий Азаров поздравил с 8 Марта гандболисток тольяттинской "Лады"

Во вторник, 7 марта, в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров побывал в спортивной школе олимпийского резерва № 10 "Олимп", где пообщался с гандболистками "Лады" и поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.
Гандбольный клуб "Лада" - один из лидеров отечественного женского гандбола. Ровно через месяц ему исполнится 25 лет. За время существования клуба завоеваны высшие награды мирового и отечественного гандбола. "Лада" - 6-кратный чемпион России, 9-кратный серебряный призер чемпионата России, 6-кратный бронзовый призер чемпионата России, обЛадатель Кубка России 2006 год, 2-кратный финалист Суперкубка России.
Кроме того, ГК "Лада" является обЛадателем Кубка обЛадателей Кубков Европейской гандбольной федерации, финалистом Кубка обЛадателей Кубков европейских стран, финалистом Лиги Чемпионов Европейской гандбольной федерации, 2-кратным обЛадателем Кубка Европейской гандбольной федерации.
У команды весомые достижения на Олимпийских играх. Воспитанницы "Лады" в составе сборной РФ становились призерами Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах.
В клубе выстроена система подготовки, основанная на принципе преемственности при переходе от детско-юношеского спорта к юниорскому и молодежному, а в дальнейшем профессиональному. В структуре клуба создана молодежная команда "Лада-2", принимающая участие в первенстве России среди команд молодежного состава.
Юные спортсменки провели открытую тренировку на базе СШОР № 10 "Олимп", одной из сильнейших школ страны по подготовке гандболисток. Девочки - подопечные заслуженного мастера спорта России, председателя "ГК "Лада" Ирины Близновой. Это одна из самых титулованных спортсменок региона. За 10 сезонов, проведенных в "Ладе" с 2004 по 2020 годы (с перерывами), сыграла в ее составе 255 официальных матчей и забила в них 1027 голов.
После открытой тренировки команды губернатор пообщался со участницами команды.
"Ваш замечательный тренер рассказала о ваших успехах, о том, что здесь тренируются чемпионки России. И я уверен, будущие чемпионки мира тоже есть. Не будем фамилии называть, как водится в командном виде спорта, но надеюсь, так и будет. Гандбол для нашего региона, а для Тольятти тем более, - спорт очень популярный. Здесь очень любят гандбол, конечно, в первую очередь благодаря абсолютно выдающейся женской команде, нашим чемпионкам. Большое счастье, когда есть такой наставник - человек, который сам достиг в спорте всего. Я уверен, что с таким тренером, с таким мастером, вы будете прибавлять не то что год от года, а день от дня", - отметил он.
Глава региона пожелал юной команде успехов в занятиях спортом. "Будем следить за вами, будем болеть и переживать за вас. И конечно, ждем вас в главной команде, я считаю, лучшей в России. Потому что такой основы подготовки воспитанников, как в Тольятти, нет больше нигде. Это совершенно уникальная школа", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он поздравил участниц команды с наступающим праздником. "Надеюсь, вы не забудете поздравить своих мам, бабушек, своих тренеров. Взаимное уважение, доброта и поддержка очень и очень важны каждому. Успехов вам и новых побед, - обратился он к юным спортсменкам. - Мы будем переживать и, конечно, всегда поддерживать замечательный вид спорта гандбол".
Он также поздравил основную команду, которая готовится к соревнованиям. 9 марта в Звенигороде им предстоит сыграть с командой "Звезда" матч в рамках российской Суперлиги.
"Спасибо вам за ваше мастерство, за то, что вы дарите красивую игру тысячам и тысячам болельщиков. Хочу сказать, что переживают за вас не только в Тольятти, и даже не только в Самарской области. Поклонники тольяттинской "Лады" есть далеко за пределами нашего региона. А вот эти замечательные девчонки, которые на вас равняются и хотят быть похожими, во всем берут с вас пример, - отметил Губернатор. - Ваш талант и ваша подготовка создают условия для побед на самом высоком уровне. Будем поддерживать и гандбол в целом и, конечно, нашу прославленную "Ладу". С праздником вас! Побед вам! Как всегда, мы думаем о следующей игре. Думаю, что победы в будущих матчах тоже не за горами".
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