16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медицинским учреждениям В 2023 г. в Самаре отремонтируют ул. Демократическую Содержание региональных дорог в Самаре обойдется в 550 млн рублей Пункт весового и габаритного контроля на трассе Самара - Бугуруслан введут в промышленную эксплуатацию В Самарской области приступили к работам на двух мостах через реки Березовка и Большой Кинель

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В поселки Красноярского района пришел высокоскоростной мобильный интернет от МТС

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе Самарской области расширилась зона покрытия LTE от оператора МТС. В селе Молгачи сеть формата 4G появилась впервые, а в ряде поселений и садовых товариществ района скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом сообщает экосистема МТС.

Фото: предоставлено МТС

После установки новых базовых станций стандарта 4G высокоскоростной интернет впервые появился в селе Молгачи и СНТК "Зеленая роща", где до недавнего времени не было устойчивого покрытия сети мобильных операторов. Теперь жители района, дачники и туристы смогут оставаться на связи, комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.

Работы по усилению сигнала сети МТС также прошли в самых крупных населенных пунктах Красноярского района — в поселках Мирный и Новосемейкино. Повышение скорости мобильного интернета и улучшение качества голосовой связи заметили и в популярных у туристов селах Красный Яр и Новый Буян. Первый известен остатками Красноярской крепости и музеем каменных изваяний. В Новом Буяне сохранилось здание старинного спиртозавода, а в окрестностях проходят конные прогулки от местной экофермы.

"Красноярский — один из крупнейших по населению и территории районов Самарской области. Здесь расположены сельскохозяйственные производства, дачные массивы, есть множество исторических локаций, привлекательных для туристов. Поэтому мы активно усиливаем сеть там, где трафик растет наиболее интенсивно, и расширяем покрытие 4G, чтобы жители малых населенных пунктов могли пользоваться всеми современными технологиями для работы, удаленного обучения и досуга, включая сервисы экосистемы МТС", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Модернизация в Красноярском районе является частью большой программы МТС по расширению зоны покрытия 4G в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2