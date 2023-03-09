В поселки Красноярского района пришел высокоскоростной мобильный интернет от МТС

В Красноярском районе Самарской области расширилась зона покрытия LTE от оператора МТС. В селе Молгачи сеть формата 4G появилась впервые, а в ряде поселений и садовых товариществ района скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом сообщает экосистема МТС.
После установки новых базовых станций стандарта 4G высокоскоростной интернет впервые появился в селе Молгачи и СНТК "Зеленая роща", где до недавнего времени не было устойчивого покрытия сети мобильных операторов. Теперь жители района, дачники и туристы смогут оставаться на связи, комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.
Работы по усилению сигнала сети МТС также прошли в самых крупных населенных пунктах Красноярского района — в поселках Мирный и Новосемейкино. Повышение скорости мобильного интернета и улучшение качества голосовой связи заметили и в популярных у туристов селах Красный Яр и Новый Буян. Первый известен остатками Красноярской крепости и музеем каменных изваяний. В Новом Буяне сохранилось здание старинного спиртозавода, а в окрестностях проходят конные прогулки от местной экофермы.
"Красноярский — один из крупнейших по населению и территории районов Самарской области. Здесь расположены сельскохозяйственные производства, дачные массивы, есть множество исторических локаций, привлекательных для туристов. Поэтому мы активно усиливаем сеть там, где трафик растет наиболее интенсивно, и расширяем покрытие 4G, чтобы жители малых населенных пунктов могли пользоваться всеми современными технологиями для работы, удаленного обучения и досуга, включая сервисы экосистемы МТС", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Модернизация в Красноярском районе является частью большой программы МТС по расширению зоны покрытия 4G в Самарской области.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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