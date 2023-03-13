У самарских трамваев увеличен интервал движения из-за погоды

В Самаре из-за погода, а в частности из-за скопления талых вод на трамвайных путях, и в целях обеспечения сохранности подвижного состава в понедельник, 13 марта, все трамвайные маршруты работают по увеличенному времени пробега.

"Это приводит к образованию увеличенных интервалов. Просим планировать свои маршруты заранее с учетом дорожной обстановки", - сообщает дептранс Самары.