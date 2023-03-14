Роспотребнадзор: корь в Самарскую область завезли непривитые мигранты

Рост заболеваемости корью в Самарской области связан с прибытием в регионы мигрантов из стран ближнего зарубежья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"В настоящее время в отдельных регионах - Новосибирской, Самарской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов РФ - регистрируются случаи заболевания корью. Рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ", - поясняется в сообщении.
В нем отмечается, что территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия, в частности, выявляется круг контактных лиц, проводится иммунизация населения.
Ранее для предотвращения дальнейшего распространения заболевания было подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ "О проведении подчищающей иммунизации против кори". Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших ею ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против этого заболевания.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров