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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор: корь в Самарскую область завезли непривитые мигранты

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: http://63.rospotrebnadzor.ru

Рост заболеваемости корью в Самарской области связан с прибытием в регионы мигрантов из стран ближнего зарубежья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В настоящее время в отдельных регионах - Новосибирской, Самарской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов РФ - регистрируются случаи заболевания корью. Рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ", - поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия, в частности, выявляется круг контактных лиц, проводится иммунизация населения.

Ранее для предотвращения дальнейшего распространения заболевания было подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ "О проведении подчищающей иммунизации против кори". Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших ею ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против этого заболевания.

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