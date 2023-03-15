Ни дня без работы: каждый пятый россиянин не успевает отдохнуть во время отпуска

Лишь 57% опрошенных отмечают, что отдыхают в период отпуска. Каждый пятый не может насладиться свободным временем, а каждый седьмой не отдыхает из-за хронической усталости (10%) или слишком активного отдыха (5%). Таковы результаты опроса, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".
Почти треть россиян (31%) отмечают, что не сталкиваются с рабочими форс-мажорами во время отпуска или это случается крайне редко. Еще 32% периодически вынуждены вовлекаться в рабочий процесс. Каждый третий (37%) отмечает, что не может отвлечься от форс-мажоров и часто решает рабочие проблемы во время отдыха. Россияне считают ключевым фактором невозможности отказаться от работы в отпуске перфекционизм (41%). Двумя другими популярными причинами в вопросе с несколькими ответами стали строгое руководство (15%) и фанатизм по отношению к работе (11%). При этом 15% жителей России уходят в отпуск реже, чем раз в год. Треть опрошенных отдыхают раз в год (35%), почти столько же (34%) — два раза в год, 14% — несколько раз в год.
Абсолютное большинство респондентов (69%) отмечают, что переработки вызывают проблемы со здоровьем. Чтобы избежать их, в вопросе с множественным выбором четверть опрошенных (25%) отметили, что занимаются спортом и следят за своим состоянием в медицинских организациях, а каждый пятый не обращает внимания на самочувствие.
23% опрошенных предпочитают заботиться о здоровье, используя добровольные страховые программы жизни и здоровья. Остальные — получают услуги в рамках системы ОМС или пользуются платными медицинскими услугами.
"Высокий темп работы и несоблюдение баланса между работой и отдыхом так или иначе сопровождается проблемами со здоровьем. Поэтому крайне важно прислушиваться к собственному состоянию и, если организм начинает давать сбой, своевременно реагировать на это. Необходимо время от времени заниматься профилактикой здоровья: посещать врачей, заниматься спортом, в целом вести здоровый образ жизни, и, конечно же, отдыхать. Немаловажную роль в заботе о здоровье играют страховые продукты, с помощью которых можно компенсировать серьезные траты на профилактику, диагностику, лечение, а в случаях, которые требуют восстановления здоровья, также пройти реабилитационный комплекс. Страховые продукты жизни и здоровья с такими актуальными включенными медицинскими сервисами, как телемедицина, генетический чекап, второе медицинское мнение и другие, помогут узнать о состоянии здоровья, а при необходимости получить медицинскую помощь в лучших клиниках", — говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.