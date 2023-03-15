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Страхование Финансы

Ни дня без работы: каждый пятый россиянин не успевает отдохнуть во время отпуска

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лишь 57% опрошенных отмечают, что отдыхают в период отпуска. Каждый пятый не может насладиться свободным временем, а каждый седьмой не отдыхает из-за хронической усталости (10%) или слишком активного отдыха (5%). Таковы результаты опроса, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".

Почти треть россиян (31%) отмечают, что не сталкиваются с рабочими форс-мажорами во время отпуска или это случается крайне редко. Еще 32% периодически вынуждены вовлекаться в рабочий процесс. Каждый третий (37%) отмечает, что не может отвлечься от форс-мажоров и часто решает рабочие проблемы во время отдыха. Россияне считают ключевым фактором невозможности отказаться от работы в отпуске перфекционизм (41%). Двумя другими популярными причинами в вопросе с несколькими ответами стали строгое руководство (15%) и фанатизм по отношению к работе (11%). При этом 15% жителей России уходят в отпуск реже, чем раз в год. Треть опрошенных отдыхают раз в год (35%), почти столько же (34%) — два раза в год, 14% — несколько раз в год.

Абсолютное большинство респондентов (69%) отмечают, что переработки вызывают проблемы со здоровьем. Чтобы избежать их, в вопросе с множественным выбором четверть опрошенных (25%) отметили, что занимаются спортом и следят за своим состоянием в медицинских организациях, а каждый пятый не обращает внимания на самочувствие.

23% опрошенных предпочитают заботиться о здоровье, используя добровольные страховые программы жизни и здоровья. Остальные — получают услуги в рамках системы ОМС или пользуются платными медицинскими услугами.

"Высокий темп работы и несоблюдение баланса между работой и отдыхом так или иначе сопровождается проблемами со здоровьем. Поэтому крайне важно прислушиваться к собственному состоянию и, если организм начинает давать сбой, своевременно реагировать на это. Необходимо время от времени заниматься профилактикой здоровья: посещать врачей, заниматься спортом, в целом вести здоровый образ жизни, и, конечно же, отдыхать. Немаловажную роль в заботе о здоровье играют страховые продукты, с помощью которых можно компенсировать серьезные траты на профилактику, диагностику, лечение, а в случаях, которые требуют восстановления здоровья, также пройти реабилитационный комплекс. Страховые продукты жизни и здоровья с такими актуальными включенными медицинскими сервисами, как телемедицина, генетический чекап, второе медицинское мнение и другие, помогут узнать о состоянии здоровья, а при необходимости получить медицинскую помощь в лучших клиниках", — говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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