В Самаре офицеру вернули медаль, которую продали в плену

Самарский коллекционер и волонтер Андрей Болдырев передал старшему лейтенанту Дмитрию, вернувшемуся из плена, медаль "За отвагу", которую украинцы отобрали, а затем продали за границу.
Награду продали через интернет-аукцион. Ее выкупил уроженец Киева, проживающий в США и отправил в Россию, чтобы медаль "нашла" своего героя.
Андрей Болдырев взял интервью у офицера, который рассказал о том, как оказался в плену и вернулся на родину.
Дмитрий занимался гуманитарным разминированием в ДНР. Медаль "За отвагу" он получил за частые выезды в районы близкого соприкосновения. В частности за работу в Энергодаре, где обеспечивал безопасность маршрута к атомной электростанции комиссии МАГАТЭ.
В сентябре 2022 г. группа Дмитрия выполняла задачи в Луганской и Харьковской областях для обеспечения безопасности. "В один из дней мы нарвались на ДРГ (диверсионно-разведывательную группу) противника. Населенный пункт был уже занят. Нас было восемь. ДРГ составляла 20 человек. Они подорвали машину. Мы приняли бой. В течение 2,5 часа мы отражали нападение. Был минометный обстрел. Все выжили. Мы искали пути отхода и вышли на 10 человек противника", - рассказывает офицер. Так он попал в плен.
Дмитрия посадили в СИЗО в Харькове. В ноябре его увезли в Киев, а затем этапировали в Запорожье на обмен.
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