16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поздравил самарцев с Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре В Самаре прошло заседание Совета ПФО Самарские ученые представили высокотехнологичные проекты участникам Совета ПФО в Самаре Главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью

Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил самарцев с Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников сферы ЖКХ с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области!

Ваш труд важен для каждого жителя региона. Обеспечивая дома и предприятия светом и теплом, газом и водой, оказывая услуги в сфере быта, вы создаете условия для комфортной, безопасной жизни наших земляков и в значительной степени влияете на их настроение и социальное самочувствие. Поэтому вопросам эффективного функционирования организаций коммунальных служб и бытового обслуживания, модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе и стране в целом уделяется особое внимание. Усилия органов власти всех уровней направлены на кардинальное решение проблемы высокого износа коммунальных сетей, строительство и реконструкцию очистных сооружений и объектов водоснабжения, совершенствование системы обращения с ТКО. Конечная цель этих преобразований — повышение качества коммунальных услуг по доступной для людей стоимости.

Искренне благодарю работников отрасли за трудолюбие, умение решительно и самоотверженно действовать в самых сложных ситуациях, постоянное стремление соответствовать потребностям и запросам жителей губернии.

Уверен, что, опираясь на опыт ветеранов и славные трудовые традиции, в основе которых всегда лежали профессионализм, ответственность и преданность своему делу, вы справитесь со всеми поставленными задачами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!", — говорится в сообщении. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2