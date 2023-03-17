Михаил Захаров: "Самарская область опережает показатели нацпроекта "Экология" по созданию инфраструктуры обращения с ТКО"

За четыре года работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" вывоз отходов в Самарской области стал понятным, прозрачным и, кроме того, автоматизированным процессом. Следующий шаг — переход на раздельный сбор, для чего требуются усилия со стороны и перевозчиков, и органов власти, и самих потребителей. О результатах этой деятельности и о перспективах развития отрасли рассказал директор предприятия Михаил Захаров.

— Как сегодня организован вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок региона и есть ли успехи в этом направлении?

— О достижениях можно судить в первую очередь по своевременному вывозу отходов даже из самых удаленных населенных пунктов региона. В 2019 году, когда мы только начинали свою работу, на территории региона насчитывалось порядка 9800 мест накопления ТКО. При проведении детальной инвентаризации выяснилось, что их гораздо больше, просто эти площадки не были учтены. Пришлось завести собственный реестр: проверили каждую площадку, посчитали количество накопителей на них. Сегодня отходы транспортируются с более чем 22000 контейнерных площадок. Контроль ведется за движением всех мусоровозов. В режиме реального времени видно, что происходит на контейнерных площадках до момента погрузки и после. Буквально 4 года назад никто даже представить себе не мог, что отрасль шагнет так далеко вперед. Этого удалось достичь за счет цифровизации и автоматизации рабочих процессов.

Важнейший критерий в оценке качества работы — мнение жителей. Мы очень внимательно относимся к этому, фиксируем каждое обращение по телефонам горячей линии и через официальные страницы в социальных сетях. Жители в любой день недели могут написать нам в личном сообщении, сигнал оперативно принимается в работу специалистами.

В качестве примера приведу прошедшие новогодние праздники. Этот период служит важным показателем. Ведь под Новый год наступает пик, когда на контейнерных площадках накапливается наибольшее количество отходов. В этом году к нам поступило менее 10 жалоб со всего региона. Очень хороший результат.

Сейчас весна: на дорогах ямы, гололед. В городских округах спецтехника преодолевает препятствия в виде узких проездов, не очищенных от снежной каши. В муниципальных районах свои проблемы — там дороги буквально смыло талыми водами. Поэтому стараемся держать руку на пульсе, совместно с перевозчиками фиксируем проблемные адреса и направляем данные по ним в городские, районные администрации, комитеты благоустройства, чтобы не допустить навалов ТКО на площадках.

— Вы начали говорить про цифровизацию процессов. "ЭкоСтройРесурс" одним из первых в стране внедрил ИТ-решения в свою деятельность. Как продвинулась эта работа за два года?

— Да, в конце 2022 года наша компания получила грант от Российского фонда развития информационных технологий. И 31 декабря 2022-го успешно завершила работы по цифровой трансформации. Была создана уникальная для России система на базе цифровой платформы "Маджента". Специальное приложение, в котором есть личный кабинет у каждого водителя мусоровоза и перевозчиков. Через эту программу они направляют развернутые отчеты о проделанной работе, с фотографиями. "Маджента" в режиме реального времени фиксирует движение мусоровозов, все их остановки, сколько контейнеров грузят на конкретной площадке и что оставляют после себя. Раньше мы не имели такой возможности. Когда поступала жалоба, приходилось звонить, чтобы выяснить, что случилось с машиной, направлять на место специалистов. Теперь достаточно открыть это приложение, чтобы получить полную картину по ситуации.

Это действительно уникальный продукт, который наверняка возьмут за пример коллеги из других регионов. С помощью "Маджента" были пересмотрены многие моменты работе, в том числе с юридическими лицами. Допустим, раньше, заключая договор с торговым центром, мы не знали точно, сколько у него контейнеров на площадке, и принимали оплату за указанное в договоре количество. Проверить, сколько раз в геозоне ежедневно опрокидывается стрела мусоровоза, не могли. Сейчас же у нас есть фотографии, каждая площадка подвергается верификации, соответственно, ведется учет отходов исходя из фактического количества и объема контейнеров. И по датчику видно, сколько накопителей установлено на площадке — 3, как указано в договоре или все 10, а это уже совсем другие объемы.

— Можно ли говорить, что процесс обращения с отходами в регионе вышел на новый уровень?

— Безусловно. Спустя четыре года после начала экологической реформы, процесс вывоза и перемещения отходов с мест накопления на сортировку и полигоны не вызывает нареканий ни у правоохранителей, ни у представителей общественности. Деятельность в сфере обращения с ТКО стала полностью прозрачна. С помощью спутниковой системы ГЛОНАСС мы ведем учет данных по каждой тонне, привезенной на полигон.

Еще один важный момент: Самарская область опережает показатели нацпроекта "Экология" по созданию современных объектов сортировки отходов. С начала 2019 года удалось построить и ввести в эксплуатацию 5 новых комплексов. Более того, были увеличены мощности уже действующих. За счет этого доля отходов, которую мы транспортируем на обработку, к концу 2022 года выросла до 44%. А по нацпроекту должны были достигнуть 37%. Отмечу, что региональный оператор только координирует и курирует эту работу, создаются же такие объекты за счет частных средств инвесторов. Сейчас действуют 8 из них — это самостоятельные юридические лица со своей отчетностью и тарифом.

До 2024 года регион планирует выйти на стопроцентную обработку отходов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию еще трех объектов мусоросортировки.

Отмечу, в прошлом году Самарская область вошла в двадцатку сильнейших регионов с самой эффективной системой обращения ТКО. "Зеленый рейтинг сферы ТКО" составил Российский экологический оператор в рамках "Зеленой премии — 2022".

— Как ни крути, но для граждан реформа по отходам начинается с контейнерной площадки у дома. В прошлом году вы говорили о большой нехватке мест накопления и контейнеров. Как решается эта проблема сейчас?

— Работу в этом направлении проводят органы исполнительной власти. В тариф коммунальной услуги по обращению с ТКО строительство площадок и закупка контейнеров не включены. Несмотря на то что количество площадок за четыре года реформы значительно выросло с 14 до 22 тысяч, для решения проблем с нехваткой мест накопления этого оказалось недостаточно.

В прошлом году крупнейшие самарские перевозчики "ТрансЭко" и "Рассвет" были вынуждены обратиться по этому вопросу в администрацию Самары. Ситуация обострилась еще осенью, особенно в Кировском и Красноглинском районах, где контейнеров не было вовсе, и приходилось убирать отходы прямо с земли. Подрядчики в экстренном порядке перемещали контейнеры из других мест, в том числе с площадок юрлиц, которым ничего не оставалось, как только самим закупать накопители. Муниципалитет за год установил около 600 контейнеров, но это капля в море! Из-за вандализма, пожаров или поломок вышло из строя в среднем 10% накопителей. Всего в Самаре 25 тысяч накопителей, значит утратили 2,5 тысячи из них. Судите сами.

Еще хуже дела обстоят в Сызрани и в Чапаевске, где контейнерной считается площадка с накопителем, стоящим просто на земле, то есть место совсем не оборудовано, это противоречит нормам СанПиН. В Тольятти другая проблема: 95% жилого фонда Автозаводского района построено с мусоропроводами, а места под контейнеры там не предусмотрены. В Центральном и Комсомольском районах площадки есть, и они на балансе у управляющих компаний и ТСЖ, а не муниципалитета.

Всего в Самарской области необходимо установить 16 тысяч контейнеров, и органы местного самоуправления все еще не могут обеспечить эту потребность. Хотя именно строительство новых площадок и модернизация действующих, в том числе по количественным показателям, станут самым важном шагом на пути к раздельному сбору отходов.

— Что делает региональный оператор для внедрения РСО?

— Мы ведем собственную работу по экопросвещению и внедрению раздельного сбора отходов, хотя эта работа не включена в тариф коммунальной услуги. С 2019 года ЭкоСтройРесурс реализует более 10 эколого-просветительских проектов: экологические уроки и лекции в учебных учреждениях разного уровня, внедрение раздельного сбора на их территории.

Ставим накопители для пластиковых отходов и на контейнерных площадках Самары. В данный момент обслуживаем совместно с перевозчиком более 640 сеток для сбора ПЭТ во дворах. И это не только транспортирование, но и ремонт, замена, покупка новых контейнеров. Кстати, в прошлом году мы разработали карту раздельного сбора отходов, с помощью которой можно найти ближайший накопитель к дому и сдать сырье на переработку. Карта размещена на сайте ЭкоСтройРесурс.

Большое признание у жителей получили и другие проекты компании: "ЭкоПункт", который мы открыли в Самаре на ул. Партизанская, 17Б — он работает каждые среду, субботу и воскресенье. А также "ЭкоМобиль" — передвижной пункт приема вторсырья, который курсирует по улицам Самары. Он выезжает и за пределы города, чтобы принять на переработку вторсырье по заявкам от жителей.

— В декабре прошлого года плата за вывоз мусора в регионе впервые была увеличена. Это была плановая индексация?

— Да. Утверждают тарифы в Самарской области Министерство энергетики и ЖКХ, а также Департамент ценового и тарифного регулирования. Наш регион — один из немногих, кто сдерживал рост тарифа на протяжении четырех лет. Первое повышение за все это время произошло лишь в декабре прошлого года и то незначительно. Для жителей городов стоимость увеличилась всего на 18 копеек.

При неизменном общем тарифе менялись расценки операторов, за несколько лет серьезно выросла и себестоимость транспортирования ТКО в связи с повышением цен на топливо и запчасти. Некоторые комплектующие с 2021 года подорожали в 2,5 раза, и расходы на постоянный ремонт порой начали превышать расходы на покупку нового транспорта. Мусоровозы не только интенсивно эксплуатируются, они подвергаются влиянию агрессивной среды, ездят по сложным дорогам, например, в сельской местности, и срок их жизни составляет не более семи лет. Эта цифра теперь подтверждена законодательно, чтобы перевозчики могли обновлять парк, не дожидаясь 10-летнего износа техники, как это было раньше.

С ними у "ЭкоСтройРесурса" заключены долгосрочные контракты, но срок большинства из них истекает в следующем году. Даже по сегодняшней стоимости эти компании оказывать услуги просто не смогут, а для всех нас важно, чтобы отрасль работала эффективно и ритмично. За четыре года отходов меньше не стало.