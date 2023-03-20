Александр Золотарев: "Приложим максимум усилий для качественного обслуживания"

С 1 января 2023 года Государственная жилищная инспекция Самарской области исключила из реестра дома, находящиеся в управлении компании МУП "Уютный дом", которая обслуживает почти полторы сотни многоквартирных домов в Нефтегорске. Основная претензия надзорного органа — многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, которые фактически ставят УК на грань банкротства. Только поставщиком электроэнергии ПАО "Самараэнерго" Уютный дом задолжал 23,7 миллиона рублей.

Помимо УК "Уютный дом" в Нефтегорске работает ещё одна организация такого профиля — ООО УК "Базис". Как следует из ответа ПАО "Самарэнерго" на запрос ВолгаНьюс.рф, данная управляющая компания так же в числе крупных должников. "Задолженность ООО "УК Базис" за полученную электрическую энергию по состоянию на 01.03.2023 составляет 1,2 миллиона рублей. Со своей стороны ПАО "Самараэнерго" рассматривает возможность подачи иска о банкротстве ООО "УК Базис" в качестве высокой" — говорится в официальном ответе ПАО "Самарэнерго".

C недавних пор в Нефтегорске была зарегистрирована новая управляющая организация "Нефтегорск-Сервис", которая готова взять на обслуживание дома УК "Уютный Дом". Об основных целях и задачах, которые поставила перед собой новая УК, а также о том, какие изменения ожидают жителей Нефтегорска, нашему изданию рассказал учредитель УК "Нефтегорск-Сервис" Александр Золотарев.

— Александр Александрович, после лишения лицензии УК "Уютный дом" многих нефтегорцев тревожит судьба оставшихся без коммунального присмотра домов. Какова, на ваш взгляд, их дальнейшая судьба?

— Жилищный кодекс РФ предполагает два варианта развития событий. Первый — горожане проводят в каждом доме собрание собственников жилья и выбирают новую компанию, которая будет обслуживать их многоквартирный дом. Во втором случае люди ничего сами не делают, а ждут, когда о них позаботится муниципалитет: проведет конкурс и определит УК. Проведение общих собраний более трудоемкий вариант, но при этом у собственников МКД есть выбор. И я вижу, что жители Нефтегорска не остаются равнодушными к своему будущему, проявляют активность, берутся за организацию общедомовых собраний. Кстати, первый дом, который наша компания взяла в управление в Нефтегорске на ул. Нефтяников, 38, провел свое собрание не по общепринятому сценарию, а в онлайн-формате через платформу Государственной информационной системы ЖКХ. Каждый человек проголосовал в удобное для себя время. Плюс вероятность подделки протоколов при таком голосовании близка к нулю. Считаю, такой формат голосования оптимальным и современным. На данный момент проведены собрания собственников жилья порядка 100 домов. Еще в нескольких десятках МКД идет процесс организации общих собраний. Все процессы максимально открыты. Наша компания УК "Нефтегорск-Сервис" готова взять на управление жилой фонд в городе.

— Расскажите о себе, как вы появились в г. Нефтегорск?

Я сам родился и работаю в г. Тольятти. Знакомство с г. Нефтегорск произошло несколько лет назад во время проведения семинара по программе "Энергоэффективный капитальный ремонт" совместно с ассоциацией НП СРО "Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ". Целью данной программы проекта является реализация комплекса мер, направленных на повышение энергоэффективности МКД, и по результатам полученной экономии возможность перечисления субсидии до 80% от потраченных средств по капитальному ремонту. В результате произведенных работ по сбору документов для участия в программе, была выявлена проблема отсутствия возможности открытия специальных счетов капитального ремонта в УК "Уютный дом" г. Нефтегорск в связи с задолженностями и имеющимися на счетах исполнительных листов от ресурсоснабжающих организаций. Новая управляющая компания имеет опыт работ по выше обозначенным вопросам и будет этим заниматься.

— Ваша компания УК "Нефтегорск-Сервис", зная проблемы и нужды ЖКХ города, справится ли с обслуживанием жилого фонда?

— Мы работаем на рынке услуг ЖКХ более 10 лет, за это время мы наработали большой опыт решения сложных вопросов, связанных с управлением и эксплуатацией объектов коммунального хозяйства. Также за это время мы организовали группу предприятий, в которые входят управляющие компании, подрядные организации по обслуживанию коммерческой недвижимости, монтажу инженерных сетей, капитальных ремонтов по Самарской области. Конкретно компанию УК "Нефтегорск-Сервис" мы зарегистрировали в г. Нефтегорск. Офис находится по адресу ул. Буровиков 12.

— Какие первоочередные задачи стоят перед компанией?

— При обследовании МКД нами была выявлена, на мой взгляд, существенная проблема, ни один дом в городе не стоит на коммерческом учете, то есть общедомовые приборы учета находятся не в рабочем состоянии либо вовсе отсутствуют. В данной ситуации начисления оплаты в квитанции за тепло-водопотребление, рассчитывается не по счетчику, а по нагрузке, что значительно дороже для жителей. Для постановки домов на коммерческий учет требуется провести поверку приборов с последующими пуска-наладочными работами и приведением проектной документации в соответствие с нормами и правилами надзорных органов. При переходе домов в нашу УК это будет первоочередной задачей.

— Какие еще изменения ожидают жителей домов, которые ваша управляющая компания возьмет на обслуживание?

— Что касается квитанций, мы предлагаем выделить отдельной графой статью "текущий ремонт", благодаря чему любой житель многоквартирного дома сможет легко рассчитать и увидеть, сколько накоплено денежных средств на счете МКД для нужд дома за определённый период. Понимая, сколько денежных средств имеется на доме по данной статье, жильцы могут принимать самостоятельное решение, какие виды ремонтных работ осуществлять в первую очередь. Все наглядно и прозрачно. Наше предложение по тарифу на текущий ремонт — 2 рубля с квадратного метра. Но собственники также и сами вправе определять его стоимость.

Что касается тарифа "содержание" у нас его стоимость — 17,9 руб. за 1 кв. м. В данный тариф заложены выполнение нормативного перечня работ и услуг по содержанию, такие как: обслуживание проектных сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, обслуживанию внутридомового электрооборудования, уборка и содержание внутридомовой и придомовой территории, обслуживание приборов учета и автоматики, содержание конструктивных элементов МКД. Также в работу УК входят проведение общих собраний собственников с ежегодной отчетностью, сезонные осмотры, проведение планово-предупредительных работ (ППР), ежедневные осмотры, выполнения заявочных работ, круглосуточная аварийная служба, работа с должниками, работа с ресурсоснабжающими компаниями, контроль качества предоставляемых нами услуг.

Еще одна задача — открыть на каждый МКД специальный счет по взносам на капитальный ремонт и аккумулировать денежные средства на каждом доме отдельно. Прозрачность информации по наличию и объему накопленных денежных средств на капитальный ремонт, самостоятельное решение собственников о том, в какой момент его проводить, самостоятельный выбор подрядных организаций для выполнения работ — все это очевидные преимущества такого способа формирования фонда капитального ремонта.

Ну и, наконец, будем внедрять в работу нашей УК электронную диспетчерскую. Диспетчерская служба — это первый контакт с клиентом, на мой взгляд, является важной частью предоставления качественного сервиса управляющей компании. Современные технологии позволят автоматически фиксировать каждую заявку в электронном журнале, записывать диалоги с жителями, отслеживать статусы заявки и своевременное распределение по исполнителям.

Впереди много работы. И я хочу сказать спасибо жителям г. Нефтегорска, которые доверили нашей компании свои дома, и администрации города, которая поддержала инициативы ООО УК "Нефтегорск-Сервис" по преобразованию сферы ЖКХ.