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Банк "Открытие" упростил для компаний расчеты бизнес-картами

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) предлагает своим клиентам — компаниям среднего бизнеса — новую бизнес-карту МНОГОКАРТ платежной системы "Мир". Ее главная особенность — возможность пользоваться несколькими картами одновременно, пополняя специальный карточный счет (СКС), а не каждую карту отдельно.

Компании, которым нужно использовать несколько пластиковых карт, теперь могут пополнять их одним платежом в интернет-банке. Для пополнения карт достаточно перевести деньги на специальный карточный счет в интернет-банке, после этого средства будут доступны по всем картам, привязанным к нему. Таким образом, клиентам не придется пополнять счет каждой карты — при пополнении СКС баланс меняется на всех картах сразу.

"С помощью нашей новой карты мы помогаем клиентам решать повседневные задачи бизнеса и делаем сервис более персонализированным. При этом расходы по таким картам остаются безопасными, так как по каждой из них может быть выставлен свой лимит", — говорит Сергей Животягин, лидер трайба "Транзакционные продукты" блока Малый и средний бизнес банка "Открытие".

Сейчас заявку на МНОГОКАРТ можно оформить только через сотрудника банка. Эта бизнес-карта не отображается в мобильном приложении, управлять ей можно только в интернет-версии "Бизнес-портала".

Бизнес-карты привязываются к счету компании и упрощают для нее корпоративные покупки. За расходы по таким картам банк "Открытие" предоставляет своим клиентам кешбэк до 5%, а также три месяца бесплатного обслуживания карт. Им доступно круглосуточное внесение наличных через банкоматы "Открытия" и банков-партнеров семь дней в неделю — комиссия за внесение от 0% в зависимости от Пакета услуг.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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