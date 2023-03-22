В Самаре создали систему трехмерного моделирования инженерных сетей с использованием технологии дополненной реальности

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Газопроводы на промышленных объектах, водоснабжение жилых домов, оптоволокно, питающее города связью и интернетом - все это инженерные коммуникации. Их расположение должно быть строго продумано. Чтобы все работало и чтобы ничто не вступало в конфликт с уже существующими объектами и коммуникациями. Главная задача - все правильно спроектировать. Раньше этот процесс полностью зависел от человека.