В Самаре создали систему трехмерного моделирования инженерных сетей с использованием технологии дополненной реальности

Газопроводы на промышленных объектах, водоснабжение жилых домов, оптоволокно, питающее города связью и интернетом - все это инженерные коммуникации. Их расположение должно быть строго продумано. Чтобы все работало и чтобы ничто не вступало в конфликт с уже существующими объектами и коммуникациями. Главная задача - все правильно спроектировать. Раньше этот процесс полностью зависел от человека.
Чтобы исключить влияние человеческого фактора при проектировании коммуникаций, в Самаре создали AR Trays Designer - систему трехмерного моделирования инженерных сетей. Ее инновационность заключается во внедрении в работу специалистов технологий дополненной реальности.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении