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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил вопросы поддержки военнослужащих и их семей с командармом Андреем Колотовкиным

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с командующим 2-й Гвардейской Армией Андреем Колотовкиным, во время которой обсуждались насущные потребности военнослужащих в предстоящем весенне-летнем сезоне.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году благодаря ценным советам генерала Колотовкина самарские бойцы заблаговременно были обеспечены теплыми сапогами еще до наступления холодов.

"Вы как заботливый отец-командир загодя подумали о том, что понадобится военнослужащим осенью и зимой. И когда слышишь благодарность от бойцов, понимаешь, что в первую очередь она адресована вам", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Андрей Колотовкин поблагодарил главу региона и в его лице всех жителей губернии за поддержку армии.

"Благодарю вас от всего личного состава 2-й Гвардейской армии за ту поддержку, которую вы лично и жители Самарской области нам оказываете. Военнослужащие штатно обеспечены, но дополнительная помощь, письма поддержки вселяют уверенность, вдохновляют солдат и офицеров. К нам регулярно приходит гуманитарная помощь от фонда "Звезда и Лира", других общественных организаций и органов местного самоуправления. Конечно, этого всего не было бы если не консолидация общества, если не ваше непосредственное участие", - сказал командарм.

Также командующий похвалил студентов кулинарного техникума, которые совсем недавно приготовили для бойцов три тонны квашеной капусты.

"Помогают, кто чем может. И то, что ребята так откликнулись, это придумали - замечательно. Ведь для бойца самое главное - забота, понимание, что о них здесь помнят и ждут", - поддержал инициативу студентов губернатор.

Глава региона и командарм также обсудили аспекты программы "Возвращение", которая была подготовлена в регионе для оказания комплексной поддержки военнослужащим и их семьям и получила высокую оценку президента страны. Сейчас правительство детально прорабатывает одно из направлений программы, касающееся организации отпуска бойцов.

"Распоряжение президента, Верховного Главнокомандующего выполняем. При формировании графика отпусков учитывается и срок нахождения на службе, и боевые заслуги", - отметил генерал.

"Понятно, что оперативная боевая обстановка является определяющим фактором. И то, о чем вы сказали, очень важно", - резюмировал губернатор.

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