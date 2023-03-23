Константин Борисов: "Процедура освидетельствования на наличие инвалидности стала проще"

Какие задачи приходится решать руководству Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, особенно с учетом быстро меняющихся реалий — от коронавируса до работы с участниками СВО и какие новеллы придумали законодатели для инвалидов. Важные нюансы в работе учреждения осветил в интервью "Волга Ньюс" и. о. руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Константин Борисов.

— Вы возглавляете ГБ МСЭ два года. Что за это время изменилось в организации, какие проблемы пришлось решать, какие задачи стоят?

— Мне пришлось возглавить учреждение в разгар коронавирусной инфекции. Как я сейчас понимаю, это был вызов, с которым мы справились. Правительством РФ были введены в действия Временные правила признания лица инвалидом. Организовать работу учреждения в таких условиях — это значит максимально усилить разъяснительную работу, а главное — организовать заочное освидетельствование, в том числе для ранее установленной инвалидности. Информирование граждан — это то, на что мы в острый период распространения короновирусной инфекции тратили много времени и ресурсов.

Временный порядок, к слову, позволил нам организовать равномерность нагрузки по освидетельствованию на бюро, что привело к позитивной оценке граждан нашей работы, уменьшилось количество освидетельствований в порядке обжалования.

Недостатки освидетельствований без личного участия гражданина (то есть в заочной форме), все же есть. Они для нас очевидны. В первую очередь — время. Экспертам нужно время для уточнения различной информации. Из процедуры освидетельствования в заочной форме исключено обследование граждан на специальном диагностическом оборудовании, что являлось важным при определении степени нарушенных функций и как итог — вынесении экспертного решения. Кроме того, при дистанционном освидетельствовании исключен личный контакт с пациентом, а он всегда является положительным фактором медико-социальной экспертизы. Это вроде бы нюанс, но важный.

Сразу, после снятия "ковидных" ограничений, в июле 2022 года вступили в силу новые Правила признания лица инвалидом. Новый регламент разрабатывался с учетом требований современности — цифровой и функциональной трансформации социальной сферы с переводом на полный электронный документооборот. Сейчас идет подготовка к новой форме проведения освидетельствования — без доступа к персональным данным гражданина (с января 2024 г.). В случае несогласия с решением бюро или главного бюро с июня 2023 г. станет доступно дистанционное освидетельствование с применением информационно-коммуникационных технологий.

И это основные задачи, помимо других поставленных, менее масштабных, которые пришлось решать, исполняя обязанности. Многое ещё впереди.

— Были ли проведены проверки бюро, после того, как с предыдущим руководителем Дмитрием Драчем был продлен контракт? Есть ли результаты?

— Были проведены внеплановые проверки бюро МСЭ со стороны Минтруда России и прокуратуры. Грубых нарушений со стороны оказания услуги по проведению медико-социальной экспертизы не выявлены. В период с 2020 по 2023 года уменьшилось количество освидетельствований в порядке обжалования решений главного бюро в Федеральном бюро и уменьшилось количество отмененных решений в порядке контроля решений главного бюро в Федеральном бюро.

— Как используется недвижимость, обстоятельства приобретение которой ГБ МСЭ легли в основу уголовного дела Дмитрия Драча?

— Решение по данному уголовному делу ещё не вынесено. Вся недвижимость используется по целевому назначению. Медико-социальная экспертиза наших граждан, освидетельствование, все мероприятия проводятся в этом здании, на Венцека, 65.

— Три года назад ваш предшественник утверждал, что благодаря введению электронного документооборота, случая получения инвалидности мошенническим путем практически исчезли — так ли это?

— Электронный документооборот является, в том числе и мерой противодействия коррупции, поскольку ограничивает прямой контакт гражданина — специалистов медицинской организации — специалистов бюро МСЭ. Практика в этом вопросе положительная.

— Сколько сейчас в Самарской области инвалидов, в том числе детей до 18 лет? Как регион по этим показателям выглядит на фоне страны в целом?

— На 31 декабря 2022 года общая численность накопленного контингента инвалидов по Самарской области составила 205 735 человек, что меньше 2021 года (-2,8%). По РФ темп прироста накопленного контингента инвалидов за 2022 года составил (-3,5%).

Численность инвалидов старше 18 лет в России и Самарской области постепенно снижается. Процент инвалидизации по Самарской области 7,5, что ниже процента инвалидизации по Приволжскому федеральному округу (8,6) и РФ (8,7).

На 1 января 2023 года в Самарской области общая численность детей-инвалидов составила 12 674 человек. В 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами отмечается рост численности инвалидов и уровень инвалидности общего накопленного контингента детей-инвалидов. Процент инвалидизации детей-инвалидов Самарской области составляет 2,1, что выше по сравнению с ПФО (1,99) и ниже в сравнении с РФ (2,38).

Доля детей-инвалидов в общей численности инвалидов — 5,8%, что ниже по РФ и ПФО (в РФ — 6,2%, ПФО — 6,1).

— Как изменились эти цифры в динамике с 2020 гдла? Повлияла ли эпидемия коронавируса на количество получаемых инвалидностей?

— С апреля 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, служба МСЭ перешла на процедуру заочного освидетельствования по направлению медицинскими организациями и автоматического продления предыдущего решения на 6 месяцев без проведения освидетельствования.

За период действия Временного порядка признания лица инвалидом с 9 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года инвалидность установлена 123829 гражданам, в том числе 27647 граждан были признаны инвалидами впервые. В 73,6% случаях гражданам проведено продление имеющейся группы инвалидности в автоматическом режиме без проведения освидетельствования. Это показывает, что все идет, если так можно выразиться, в штатном режиме, ну, а последствия короновирусной инфекции всем нам еще предстоит проанализировать и "уложить" в цифры.

— Какие заболевания и состояния чаще всего приводят к инвалидности? Оправдались ли прогнозы по возросшему потоку людей (для получения инвалидности) с заболеваниями дыхательных путей или другими последствиями ковида?

— В динамике структуры первичной инвалидности по нозологическим (нозология — наука о болезнях, — прим. Волга Ньюс) формам в период 2020–2022 года первое ранговое место занимают злокачественные новообразования, на втором месте — болезни системы кровообращения, на третьем месте в 2022 году — ВИЧ (в 2020 — психические расстройства и расстройства поведения).

Удельный вес болезней органов дыхания в структуре первичной инвалидности в сравнении с 2020 г. вырос незначительно с 0,8% до 1,3%.

— Часто ли врачам приходится отказывать в получении инвалидности и какая наблюдается тенденция — действительно ли становится труднее получить инвалидность и пройти переосвидетельствование, особенно без понижения группы?

— С 1 июля 2022 года бюро МСЭ перешли на новый порядок установления инвалидности — процедура стала проще и быстрее. Благодаря новому порядку людям с инвалидностью больше не нужно самостоятельно передавать документы и справки.

Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в поликлинику для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на МСЭ. В поликлинике гражданин определяет удобную форму проведения экспертизы и способ получения информации об этапах процедуры и результатов экспертизы. Для повышения качества, объективности и скорости проведения медико-социальных экспертиз, бюро МСЭ перешли на электронное взаимодействие с медицинскими организациями.

Для того, чтобы избежать возврат документов граждан на дообследование, был установлен исчерпывающий перечень обследований, действительно необходимый для экспертизы при различных нозологиях. Документы направляются на рассмотрение, как только собраны достаточные для проведения экспертизы сведения. Учреждение МСЭ регистрирует направление, уведомляет гражданина о получении направления и начинает проведение медико-социальной экспертизы.

Согласно статистическим данным в 2022 году инвалидность не установлена в 3,7% от общего количества освидетельствованных на группу инвалидности.

— Во время визита к раненым бойцам — участникам СВО вы пообещали, что к процедуре их освидетельствования (если такая необходимость возникнет) в бюро будут относиться с особым вниманием. Сколько участников СВО уже получили инвалидность в Самарской области? Существует ли для них своя отдельная программа или они проходят все этапы в общем порядке?

— При рассмотрении вопроса установления инвалидности участникам СВО, получившим тяжелые ранения, контузии и увечья, специалисты медико-социальной экспертизы в настоящее время руководствуются ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ, правилами признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 588, классификациями и критериями, используемыми при осуществлении МСЭ, утвержденными приказом Минтруда РФ от 27.08.2019 № 585н.

Участник СВО, направляется на медико-социальную экспертизу в соответствии с решением врачебной комиссии медицинской организации при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма. Участник СВО, находящийся в стационаре на лечении в связи с ампутацией конечности, нуждающийся в первичном протезировании, направляется на МСЭ в течение трех рабочих дней. Участник СВО, нуждающийся в оказании паллиативной медицинской помощи, направляется на МСЭ в течение одного рабочего дня.

В учреждении МСЭ необходимо соблюдение установленного срока, не превышающего трех рабочих дней со дня получения направления, при освидетельствовании данных категорий граждан (ампутанты и паллиативные больные).

В целях обеспечения мер социальной поддержки военнослужащих главное бюро организует прием направлений на медико-социальную экспертизу без возврата их в медицинские организации. Составлен алгоритм межведомственного взаимодействия с военным госпиталем Самарской области.

С 2022 года шесть участников СВО получили группу инвалидности.

— С 1 июля 2022 действует новый порядок установления инвалидности. Можно выбрать как проходить экспертизу — очно в ГБ МСЭ или заочно на основе медицинских данных. С 1 июня этого года планируется ввести дистанционное обжалование результатов экспертизы. Расскажите подробнее о новеллах в этой сфере?

— С 1 июня 2023 года станет возможным дистанционное проведение медико-социальной экспертизы. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро МСЭ. В нашем учреждении планируется запуск полноценной системы телемедицины. В главном бюро и филиалах будет установлено телекоммуникационное оборудование. И граждане, которые проходили освидетельствование в филиалах в Тольятти, Отрадном и Сызрани, а затем обратились на предмет обжалования решения, смогут получить услугу по медико-социальной в порядке обжалования решения бюро дистанционно, без поездки в Самару, с применением информационно-коммуникационных технологий. Это позволит жителям не тратить время и средства на поездки в областной центр.

Хочу отметить, что при всем развитии форм заочной и дистанционной работы, в ряде случаев очное свидетельствование не просто желательно, но и необходимо. И для этого в Главном бюро МСЭ имеются все необходимые условия — высококлассные специалисты и реабилитационно-диагностическое оборудование, которое делает наши решения максимально точными и объективными.

— Насколько часто приходят жалобы на работу бюро и какие из них наиболее типичны?

Обращения граждан стали самым эффективным инструментом в решении проблем, с которыми сталкиваются граждане в реализации своих прав.

- Количество обращений граждан во все структуры и государственные учреждения неуклонно растет, что говорит, в первую очередь, об открытости госорганов и готовности решать вопросы, поступающие от граждан, качественно и в индивидуальном порядке.

ФКУ "ГБ МСЭ по Самарской области" одним из своих приоритетов также считает работу с обращениями граждан, рассмотрение их вопросов и их решение.

Главное бюро МСЭ выполняет в том числе следующие функции: рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) бюро при оказании услуги по проведению МСЭ, и в случае признания их обоснованными принимает меры по устранению выявленных недостатков; дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы; обеспечивает условия для проведения независимой оценки качества условий оказания услуги по проведению МСЭ.

Рассмотрение жалоб получателей услуги по проведению МСЭ осуществляется в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 г. N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения. Учитывая повышение информированности граждан в Самарской области по вопросам медико-социальной экспертизы (встреча с гражданами, телефон горячей линии, единый контакт — центр, средства массовой информации, социальные сети) количество письменных обращений и жалоб граждан в период 2020–2022 годов уменьшилось.

— Самарская область — первый регион, где создан ресурсный центр для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Насколько успешен оказался опыт его работы?

— На момент организации Ресурсного центра опыт был успешен. Освидетельствование граждан проводилось в очном режиме. В случае признания гражданина инвалидом, он мог обратиться в Ресурсный центр и получить всю необходимую информацию (ПФР — по начислению пенсии, Центр занятости — вопросам трудоустройства и постановки на учет, минсоцдем и ПрОП — по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации и постановки на учет и другие вопросы).

В настоящее время, когда освидетельствование граждан в приоритете, по желанию гражданина, проводится без личного участия, когда информация в онлайн режиме поступает в Федеральный реестр инвалидов (участниками которого являются СФР и все ведомства по реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов) актуальность работы Ресурсного центра отпала.

— Планируются ли еще какие-либо мероприятия по улучшению обслуживания людей с ограниченными возможностями?

— Да планируется. Будем продолжать работу в части улучшения качества создания безбарьерной доступной среды — социальной инфраструктуры, чтобы каждый человек мог в полной мере получать все услуги, независимо от своих физических возможностей. Маломобильные граждане, а также инвалиды всех категорий должны иметь такой же доступ ко всей инфраструктуре, как и люди, не имеющие какие-либо физические ограничения.

Продолжим оборудование помещений, в которых оказывается услуга по медико-социальной экспертизе средствами навигации и ориентирования. Продолжим повышать информационную доступность, в части издания печатных информационных материалов, доступность интернет-ресурсов.

— Что можно сказать о первых результатах специальной программы, реализуемой на базе университета ВОРДИ — по помощи детям-инвалидам?

— ГБ МСЭ по Самарской области работает не только с ВОРДИ. Со всеми общественными организациями. Это нужно, в первую очередь, для максимальной реализации прав инвалидов всех категорий. И мы, и общественные организации заинтересованы в таком сотрудничестве.

Наш интерес — информирование инвалидных организаций о новшествах и изменениях, происходящих в порядке признания гражданина инвалидом. А их много: новые реабилитационные мероприятия, (они утверждаются как на федеральном, так и на региональном уровне), протезно-ортопедическая отрасль производит новые технические средства. Они появляются для того, чтобы их можно было включить в индивидуальную программу реабилитации гражданина. То есть — взаимодействие необходимо, чтобы своевременно, современно и максимально полно реализовать право инвалида на его реабилитацию и абилитацию путем разработки ИПРА.

У каждой общественной организации — своя аудитория. Если, например, появляются, изменения, касающиеся освидетельствования и разработки реабилитационных мероприятий, в частности, для инвалидов по слуху, то мы, естественно, активизируем работу именно с этой аудиторией, с людьми, страдающих нарушением слуха. Если это будет, например, общего плана изменения, такие как новые правила признания лица инвалидом, то мы работаем с общественными организациями путем направления туда писем, проводим круглые столы, семинары.

При учреждении, к слову, работает Общественный совет, в который входят представители всех общественных организаций инвалидов региона. И, прежде всего, мы на заседании общественного совета даем информацию о тех новых подходах, которые введены в освидетельствование о признании гражданина инвалидом.

И эта деятельность, между прочим, результативна, я бы сказал, взаимо результативна. С одной стороны, мы информируем из первых уст экспертов изменения в самой процедуре, с другой стороны — мы от общественных организаций получаем запросы на разъяснение отдельных аспектов, вопросов, освещения каких-то узких моментов, направлений, которые интересны узкой аудитории, поэтому это сотрудничество очень эффективно. С ВОРДИ в том числе.

— Прямая связь с населением через Телеграм-канал — это ваша идея? Насколько эффективно работает этот канал?

— Это была моя идея отчасти. Общение с гражданами сегодня невозможно без открытости и освещения вопросов освидетельствования в публичной плоскости. Мы никогда, впрочем, не были закрыты, просто время предлагает новые формы общения. Телеграм — один из них. Я считаю его эффективным и востребованным. Он дает много возможностей и для информирования о деятельности МСЭ https://t.me/gbmse63, и о работе наших бюро, о проводимых совместных мероприятиях с лечебными учреждениями региона, общественными организациями.

И, к слову, мы не случайно в названии тг-канала дали как бы расшифровку МСЭ — Милосердие. Социум. Экспертиза. Это важно. Ведь мы, кроме экспертной деятельности, проводим большую работу со всеми общественными организациями, со всеми обществами инвалидов региона, мы выезжаем на производственные предприятия, где работают люди с инвалидностью, рассказываем о новых правилах и возможностях. В бюро почти каждый месяц проходят семинары для врачей лечебных учреждений, мы их информируем о тех или иных изменениях в методиках освидетельствования, в правилах определения программ реабилитации. Многие этого не знают, мы решили исправить эти моменты и воспользовались ресурсами Телеграма.