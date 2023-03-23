Пиар-акция "Росгосстраха" по страхованию кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский дом" признана одним из лучших инфоповодов 2022 года в финансовой сфере. Новость о том, что первый полис по программе страхования домашних животных "Зверьё моё" был выписан пятилетнему мейнкуну, живущему в музее и радующему посетителей сходством с известным литературным персонажем, широко разошлась в средствах массовой информации и соцсетях. Этот факт был отмечен в исследовании компании "Медиалогия" — ведущего российского разработчика автоматической системы мониторинга и анализа информационного поля. Подведение итогов конкурса "Инфоповод 2022" и торжественная церемония награждения победителей состоялись в Москве 22 марта.
Отбор претендентов на попадание в финал конкурса проводился на основе анализа событий за год по 82 тыс. СМИ в системе "Медиалогия". Одним из ключевых критериев было значение Медиаиндекса — интегрального показателя, отражающего качественное состояние информационного поля вокруг персоны или события. Также учитывалось и количество публикаций в СМИ по информационному поводу. За высокие значения по этим критериям и была отмечена пиар-акция "Росгосстраха". Ее успеху способствовало в том числе использование фрагментов из дневника Елены Булгаковой о встрече автора "Мастера и Маргариты" со страховым агентом осенью 1938 года. "Сейчас вы здоровы, а завтра вы достаете книги с этой вот верхней полки, падаете, разбиваете себе голову, и вот ваша супруга получает 20 тысяч! Или завтра вы идете по улице, попадаете под трамвай, — и вдова ваша получает 20 тысяч!" — уговаривал тот Михаила Булгакова застраховать свою жизнь и здоровье. И писатель согласился.
Напомним, что кот Бегемот стал первым застрахованным по программе "Зверьё моё", призванной помочь владельцам домашних животных заботиться о здоровье своих питомцев. Продукт предусматривает оперативную дистанционную поддержку опытными ветеринарами (почти 30 специальностей), также страховая компания компенсирует расходы на лечение животных в ветклинике (50 тысяч или 100 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы). Пока продукт предлагается в 9 российских регионах, где его приобрели уже несколько тысяч владельцев собак, кошек, хорьков и мини-пигов, но в ближайшее время масштабные продажи полисов "Зверьё моё" начнутся по всей стране.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.