Пиар-акция "Росгосстраха" по страхованию кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский дом" признана одним из лучших инфоповодов 2022 года в финансовой сфере. Новость о том, что первый полис по программе страхования домашних животных "Зверьё моё" был выписан пятилетнему мейнкуну, живущему в музее и радующему посетителей сходством с известным литературным персонажем, широко разошлась в средствах массовой информации и соцсетях. Этот факт был отмечен в исследовании компании "Медиалогия" — ведущего российского разработчика автоматической системы мониторинга и анализа информационного поля. Подведение итогов конкурса "Инфоповод 2022" и торжественная церемония награждения победителей состоялись в Москве 22 марта.

Отбор претендентов на попадание в финал конкурса проводился на основе анализа событий за год по 82 тыс. СМИ в системе "Медиалогия". Одним из ключевых критериев было значение Медиаиндекса — интегрального показателя, отражающего качественное состояние информационного поля вокруг персоны или события. Также учитывалось и количество публикаций в СМИ по информационному поводу. За высокие значения по этим критериям и была отмечена пиар-акция "Росгосстраха". Ее успеху способствовало в том числе использование фрагментов из дневника Елены Булгаковой о встрече автора "Мастера и Маргариты" со страховым агентом осенью 1938 года. "Сейчас вы здоровы, а завтра вы достаете книги с этой вот верхней полки, падаете, разбиваете себе голову, и вот ваша супруга получает 20 тысяч! Или завтра вы идете по улице, попадаете под трамвай, — и вдова ваша получает 20 тысяч!" — уговаривал тот Михаила Булгакова застраховать свою жизнь и здоровье. И писатель согласился.

Напомним, что кот Бегемот стал первым застрахованным по программе "Зверьё моё", призванной помочь владельцам домашних животных заботиться о здоровье своих питомцев. Продукт предусматривает оперативную дистанционную поддержку опытными ветеринарами (почти 30 специальностей), также страховая компания компенсирует расходы на лечение животных в ветклинике (50 тысяч или 100 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы). Пока продукт предлагается в 9 российских регионах, где его приобрели уже несколько тысяч владельцев собак, кошек, хорьков и мини-пигов, но в ближайшее время масштабные продажи полисов "Зверьё моё" начнутся по всей стране.