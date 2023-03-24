При пожаре на ул. Юбилейной в Тольятти пострадал мужчина

В четверг, 23 марта, примерно в 15:40, начался пожар в доме № 27 на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире в 11-м подъезде горели на площади 15 кв. м. 19 человек ликвидировали пожар в 16:08.

Пострадал 62-летний мужчина, а всего из дома эвакуировали 16 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.