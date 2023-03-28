Дмитрий Азаров сообщил о намерении баллотироваться на пост губернатора

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал президента РФ Владимира Путина о намерении участвовать в выборах главы региона в сентябре 2023 г., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", - цитирует издание Пескова.