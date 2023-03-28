В ОДО состоится лекция Егора Яковлева "Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка"

В четверг, 30 марта, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова МО РФ состоится лекция Егора Яковлева "Чёрная легенда о войне: негативные мифы и работа историка".

Лекция пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества "Запасная столица".

Проект направлен на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей - патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству - в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.

Гость проекта Егор Николаевич Яковлев - один из ведущих историков страны по вопросам Второй мировой войны, предвоенного периода, Блокады Ленинграда, а также по теме политической истории девятнадцатого и двадцатого веков. Егор Николаевич - основатель и директор Фонда "Цифровая история". Осенью 2022 года историк добился в Петербургском городском суде признания блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Вход свободный.