В ОДО состоится лекция Егора Яковлева "Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка"

В четверг, 30 марта, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова МО РФ состоится лекция Егора Яковлева "Чёрная легенда о войне: негативные мифы и работа историка".
Лекция пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества "Запасная столица".
Проект направлен на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей - патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству - в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.
Гость проекта Егор Николаевич Яковлев - один из ведущих историков страны по вопросам Второй мировой войны, предвоенного периода, Блокады Ленинграда, а также по теме политической истории девятнадцатого и двадцатого веков. Егор Николаевич - основатель и директор Фонда "Цифровая история". Осенью 2022 года историк добился в Петербургском городском суде признания блокады Ленинграда геноцидом советского народа.
Вход свободный.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.