Гандбольная "Лада" обыграла "Ростов-Дон"

В своем девятом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" (за 1-7-е места) в Тольятти "Лада" нанесла поражение "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 27:26 (15:14).

На исходе 6-й минуты Юлия Кунцевич отразила пенальти от Кристины Кожокарь, и ничейный счет 3:3 стал в пользу тольяттинок неуклонно в довольно стремительном темпе расти. Спустя четыре минуты на табло светились уже цифры 7:3. Еще через две тольяттинки забили пятый гол подряд. А перед ним Кунцевич "скушала" еще и "семерик" от Анны Сень.

Тайм-аут нового главкома дончанок Александра Бурмистрова при счете 8:3 был неизбежен. И гостей он оживил. На 19-й минуте уже Екатерине Маренниковой пришлось прибегать к аналогичному вмешательству, когда от прежней разницы осталось всего два мяча. Кунцевич, выдавшая вскоре сериал из трех подряд "спасений", вместе с Ольгой Фоминой, блиставшей на острие большинства тольяттинских атак, задали очередное ускорение "Ладе". Она оторвалась от ростовчанок на четыре мяча, и почти за три минуты до антракта удерживала этот гандикап. Но в концовке тайма вдруг забарахлила, и на перерыв отправилась, имея мизерный запас.

Счет 23:20 едва не превратила в более крупный Вероника Никитина, чей хитроумный переброс мяча через Анастасию Лагину голкипера гостей врасплох не застал. Но все равно Бурмистров запросил тайм-аут, чувствуя, что его команда снова "поплыла". Все бы ничего, вот только за 12 с половиной минут до конца все та же Никитина, прорываясь к воротам дончанок, вывернула правую ногу, да так неудачно, что о ее дальнейшем участии в матче речи уже не велось.

Если бы не раскуражившаяся Валентина Войтулевич, которая незадолго до этого несчастного случая сменила в "рамке" Кунцевич, чемпионки вполне могли свой штурм довести до ума. Но три подряд изумительных "спасения" от белоруски под номером 16 сохранили для "Лады" хороший задел (25:22). Ситуация, тем не менее, стала очень тревожной, и Маренникова с помощью тайм-аута попыталась на нее повлиять. Помогло. Волжанки за пять минут до финиша даже в меньшинстве, опять же не без сэйва Войтулевич, довели свое преимущество после точного "выстрела" молодой Екатерины Терлецкой до "плюс четырех".

Гости на это ответили шквалом своих наступательных акций. Пару мячей отыграли. А за две с половиной минуты до конца Екатерина Зеленкова пошла на обострение, чтобы забить еще, но столкнулась лбами с Анной Голубевой. Чтобы разобраться в непонятной ситуации, арбитры матча впервые в истории российского гандбола обратились к видеоповтору спорного момента. И система VAR, активно применяемая в других видах спорта, убедила судей в том, что нападающий гостей не прав. Однако это "Ростов-Дон" не остудило. После того как Ольга Щербак упустила отличный момент, попав в штангу, Екатерина Левша все-таки минимизировала отставание гостей.

Апогей пришелся на последние мгновения сверхдраматичного боя, когда рефери уже готовились у "Лады" мяч в ее последней атаке отобрать (оставалось сделать только пару передач). После свистка волгоградских сестер табло насчитало лишние секунды. Две из них вернули. Но Бурмистров настойчиво потребовал три. И его недовольство обернулось тем, что тренеру предъявили "горчичник", а вместе с ним волжанкам, в соответствии с правилами, дали на продолжение атаки новое время. Так у разъяренных чемпионок испарился даже маловероятный шанс спастись.