"Росгосстрах": ежегодно в компанию поступает несколько сотен заявлений от клиентов, имущество которых пострадало во время весеннего паводка

Резкое потепление в марте, которое привело к быстрому таянию снега, и обрушившиеся на отдельные регионы России проливные дожди стали причиной выхода рек из берегов: весенние паводки уже начались в некоторых областях и республиках страны. Так, сообщения о подтоплениях в отдельных регионах в "Росгосстрах" поступают уже с середины марта от клиентов из Пензенской, Ульяновской, Рязанской, Саратовской, Самарской областей, Республик Мордовия и Татарстан. Люди фиксируют ущерб, в то же время домовладельцы, предусмотрительно застраховавшие свое имущество, могут рассчитывать на страховую выплату.

Только в прошлом году за три весенних месяца по страховым случаям, связанным с весенним половодьем, в "Росгосстрах" поступило более 320 заявлений от клиентов компании. Страховая выплата по ним превысила 21 млн рублей.

Почти 40% обращений поступили от жителей Республики Татарстан. Как отмечают эксперты, связано это не только с наличием в регионе таких полноводных рек, как Волга и Кама, но и с высоким охватом страхованием. В число регионов, клиенты из которых чаще всего обращались по ущербу жилья из-за весеннего половодья, вошли также Кузбасс, Москва и Подмосковье, Пермский край, Калужская, Владимирская, Вологодская и Саратовская области.

Самая крупная сумма из-за паводка — почти 718 тыс. рублей — была выплачена собственнику дома в Республике Татарстан; около 637 тыс. рублей и 401 тыс. рублей получили владельцы домов из Московской области; 582 тыс. рублей страхового возмещения компания выплатила за ущерб имуществу жителю Республика Саха. Порядка 444 тыс. рублей и 383 тыс. рублей "Росгосстрах" выплатил двум владельцам жилья из Пермского края; 356 тыс. рублей получил за утраченное имущество клиент компании из Калужской области.

"С точки зрения урегулирования, паводок — это самый "простой" для подтверждения риск, который, как правило, признается страховым случаем. Более того, "Росгосстрах" при подтоплениях не запрашивает у своих клиентов подтверждающие документы, потому что об этом происшествии много пишут в СМИ, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова. — Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы ущерба после подтопления, и более крупные — если из-за паводка каким-либо разрушениям подвергся сам дом и застрахованные постройки на участке. И эти деньги наверняка не будут лишними для владельца дома, которому предстоит все это восстанавливать. Более того, компенсация может быть выплачена, если строение и имущество в нем повреждено в результате внезапного выхода подпочвенных вод, вызванного чрезмерным переувлажнением почвы в результате продолжительных дождей".

Эксперты "Росгосстраха" напомнили, что чтобы получить страховую выплату, владельцам домов стоит заранее подумать о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то в соответствии с Гражданским кодексом в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — то есть, может наступить, а не уже наступило.