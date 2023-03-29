В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Самарочка"

В Самаре с 29 по 31 марта на льду спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет традиционный турнир по фигурному катанию на коньках "Самарочка".

В соревнованиях по трем программам: перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта, примут участие более 200 фигуристов из различных регионов страны. На лед выйдут сильнейшие молодые спортсмены - ближайший резерв сборной страны. Медали будут разыграны в одиночном катании. Насладиться яркими выступлениями сможет каждый, вход для зрителей - свободный.

Турнир "Самарочка" проводится более 20 лет, еще в старом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Для участия в соревнованиях приезжали юные фигуристы из Тольятти и близлежащих регионов Приволжского федерального округа, но за последние несколько лет география участников "Самарочки" заметно расширилась.

Гостями "Самарочки" в этом году станут юные фигуристы из ДНР. Команда юных фигуристов во главе с тренерами прибыла в 63 регион по приглашению губернатора Cамарской области Дмитрия Азарова.

Для ребят, кроме тренировок и соревнований, запланирована насыщенная культурная программа. С начала недели они проводят тренировочный сбор в спортивном комплексе "Маяк".