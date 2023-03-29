В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Самарочка"

В Самаре с 29 по 31 марта на льду спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет традиционный турнир по фигурному катанию на коньках "Самарочка".
В соревнованиях по трем программам: перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта, примут участие более 200 фигуристов из различных регионов страны. На лед выйдут сильнейшие молодые спортсмены - ближайший резерв сборной страны. Медали будут разыграны в одиночном катании. Насладиться яркими выступлениями сможет каждый, вход для зрителей - свободный.
Турнир "Самарочка" проводится более 20 лет, еще в старом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Для участия в соревнованиях приезжали юные фигуристы из Тольятти и близлежащих регионов Приволжского федерального округа, но за последние несколько лет география участников "Самарочки" заметно расширилась.
Гостями "Самарочки" в этом году станут юные фигуристы из ДНР. Команда юных фигуристов во главе с тренерами прибыла в 63 регион по приглашению губернатора Cамарской области Дмитрия Азарова.
Для ребят, кроме тренировок и соревнований, запланирована насыщенная культурная программа. С начала недели они проводят тренировочный сбор в спортивном комплексе "Маяк".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!