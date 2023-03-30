ФАС оштрафовала самарское "Благоустройство" за сорванную оплату работ

В Самарское УФАС России поступили материалы дела из прокуратуры Октябрьского района о нарушении норм действующего законодательства МП "Благоустройство". Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Было установлено, что между МП "Благоустройство" и компаниями ООО "Леодан", ООО "Веха-Регион", ООО "Арт-Строй" было заключено несколько договоров: на выполнение работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов; на оказание транспортных услуг и услуг специальной техники; на поставку запасных частей для автотранспортных средств предприятия.
Все подрядчики выполнили обязательства по договорам, но МП "Благоустройство" не произвело оплату в установленные сроки.
"В связи с выявленными нарушениями антимонопольное Управление наложило на МП "Благоустройство" 50-тысячный штраф в соответствии с ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ", — отмечается в сообщении.
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.