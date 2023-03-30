ФАС оштрафовала самарское "Благоустройство" за сорванную оплату работ

В Самарское УФАС России поступили материалы дела из прокуратуры Октябрьского района о нарушении норм действующего законодательства МП "Благоустройство". Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Было установлено, что между МП "Благоустройство" и компаниями ООО "Леодан", ООО "Веха-Регион", ООО "Арт-Строй" было заключено несколько договоров: на выполнение работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов; на оказание транспортных услуг и услуг специальной техники; на поставку запасных частей для автотранспортных средств предприятия.

Все подрядчики выполнили обязательства по договорам, но МП "Благоустройство" не произвело оплату в установленные сроки.

"В связи с выявленными нарушениями антимонопольное Управление наложило на МП "Благоустройство" 50-тысячный штраф в соответствии с ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ", — отмечается в сообщении.