В 71 населенном пункте Самарской области ускорили мобильный интернет

МегаФон в среднем на 15% увеличил скорость мобильного интернета в поселениях по всей губернии. Это получилось в результате рефарминга — перераспределения частотного ресурса в более эффективный диапазон.

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает свыше 800 тысяч человек. Изменения затронули города — Новокуйбышевск и Тольятти, а также небольшие поселения, среди которых поселки Березки, Богусский, Варламово, Верхняя Подстепновка, Висла, Восточный, села Белозерки, Богдановка, Большая Рязань, Бузаевка, Валы и многие другие.

Перед проведением работ оператор с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика в городах и районах области. Далее специалисты определили территории, на которых потребуется увеличение ёмкости сети. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи за счет использования уже существующих частот.

"Чтобы повысить ёмкость и передачу данных, мы перенесли часть диапазона 2100 МГц под LTE. Оставшиеся ресурсы обеспечивают работу смартфонов и других устройств, например, IoT-датчиков, поддерживающих стандарт 3G. В условиях растущего потребления интернета рефарминг становится универсальным решением для увеличения производительности сети. Важное преимущество программы — это то, что процесс выполняется в сравнительно сжатые сроки", — комментирует Павел Тележкин, технический руководитель МегаФона в Самарской области.

МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в Самарской области в 2023 году.