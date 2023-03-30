В 71 населенном пункте Самарской области ускорили мобильный интернет

МегаФон в среднем на 15% увеличил скорость мобильного интернета в поселениях по всей губернии. Это получилось в результате рефарминга — перераспределения частотного ресурса в более эффективный диапазон.
Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает свыше 800 тысяч человек. Изменения затронули города — Новокуйбышевск и Тольятти, а также небольшие поселения, среди которых поселки Березки, Богусский, Варламово, Верхняя Подстепновка, Висла, Восточный, села Белозерки, Богдановка, Большая Рязань, Бузаевка, Валы и многие другие.
Перед проведением работ оператор с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика в городах и районах области. Далее специалисты определили территории, на которых потребуется увеличение ёмкости сети. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи за счет использования уже существующих частот.
"Чтобы повысить ёмкость и передачу данных, мы перенесли часть диапазона 2100 МГц под LTE. Оставшиеся ресурсы обеспечивают работу смартфонов и других устройств, например, IoT-датчиков, поддерживающих стандарт 3G. В условиях растущего потребления интернета рефарминг становится универсальным решением для увеличения производительности сети. Важное преимущество программы — это то, что процесс выполняется в сравнительно сжатые сроки", — комментирует Павел Тележкин, технический руководитель МегаФона в Самарской области.
МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в Самарской области в 2023 году.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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