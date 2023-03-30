Экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотников в Самарской области будет создан до конца года

Самарская область сможет одной из первых в России автоматизировать работу всех БАС и приступить к их серийному производству. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития России.

ЭПР в Самарской области станет механизмом реализации важнейшего для страны высокотехнологичного проекта. 63-ий регион станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации.

Напомним, в феврале этого года в рамках Наблюдательного совета АСИ президент поручил поддержать создание инфраструктуры для использования дронов в регионах. Уже в конце февраля вопрос создания в Самарской области кластера беспилотной авиации и установления на территории региона экспериментального правового режима в области эксплуатации беспилотных авиационных систем обсуждался на рабочей встрече губернатора Дмитрия Азарова с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Глава Самарской области в ходе встречи отмечал, что самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере.

"Уверен, что будем двигаться опережающими темпами, и Самарская область, как и положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уже в марте предложение об установлении ЭПР в Самарской области было рассмотрено и одобрено Минэкономразвития. Инициатором стала частная инновационная компания ООО "Транспорт будущего", которая является разработчиком беспилотных авиационных систем (БАС) и одним из ключевых инвесторов самарского кластера беспилотников. На данный момент модельный ряд "Транспорта будущего" представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси и грузовой БАС.

"Механизм ЭПР - это возможность на определенной территории устанавливать специальные правила для проведения в том числе испытаний беспилотников. Он создает необходимые условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты. В Самарской области ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания.

В рамках ЭПР "Транспорт будущего" будет выполнять обучение, аттестацию и допуск к осуществлению деятельности внешних пилотов беспилотных воздушных судов и специалистов по техническому обслуживанию", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, посетив цех производства летательных аппаратов компании "Транспорт будущего" - одного из участников будущего ЭПР.

"Оперативное одобрение заявки на создание ЭПР имеет решающее значение для развития всей отрасли отечественных БАС. Благодаря этому Самарская область одной из первых в России систематизирует и автоматизирует работу всех БАС и в максимально оперативные сроки приступит к серийному производству авиасистем", - прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.