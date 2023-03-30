Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура"

В четверг, 30 марта, состоялось первое в 2023 году заседание Комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура", которое провел ее руководитель, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участие в заседании приняли представители федеральных и региональных органов власти, губернаторы, депутаты, руководители крупнейших учреждений культуры, а также отраслевых образовательных учреждений. К обсуждению был вынесен вопрос о деятельности организаций культуры при проведении Года педагога и наставника в России. Также участники рассмотрели вопрос о приоритетных направлениях государственной политики в области кинематографии.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров поздравил всех работников культуры с прошедшими профессиональными праздниками - Днем работника культуры России и Всемирным днем театра.

2023 год, объявленный Указом президента России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, является, как подчеркнул глава региона, логическим продолжением Года культурного наследия народов России, посвященного сохранению наших многонациональных традиций и исторической памяти.

"Кто как не педагог является сегодня проводником детей и молодежи в мир истинных нравственных ценностей? Кто как не педагог способен сформировать в подрастающем поколении чувство гордости за Родину, потребность единения со своей страной и готовность нести ответственность за судьбу Отчизны? Думаю, что ответы на эти вопросы очевидны", - подчеркнул губернатор.

Вопросы обучения, наставничества - это всегда обращение к будущему. "Для этого вы и передаете секреты мастерства, успеха, и через воспитание сохраняете связь поколений, историческое единство нашей страны. Тем самым формируете прочную основу не только нашей безопасности, технологической, экономической независимости и самодостаточности, но и духовного, ценностного суверенитета", - привел губернатор слова президента страны, адресованные им педагогическому сообществу на состоявшейся 2 марта встрече с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника" Центра знаний "Машук". Именно тогда официально был дан старт Году педагога и наставника. Важность культуры президент подчеркивал и в своем Послании.

Наставникам в сфере культуры отводится особая роль в решении этой задачи, и в первую очередь - педагогам и наставникам учреждений дополнительного образования детей.

"В прошлом году, проводя совместное заседание с комиссией Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика", мы вели серьезный разговор о необходимости раннего выявления и поддержки талантливой молодежи. Мы обсуждали, почему так важно вовремя заметить талант, поддержать его и помочь ему максимально развиться. И как с помощью творчества развить таланты, достичь профессионального мастерства во всех сферах деятельности", - напомнил Дмитрий Азаров.

Современные детские школы искусств становятся площадками для воспитания подрастающего поколения и формирования механизмов совершенствования педагогической деятельности. А масштабное обновление культурной среды в регионах, активное внедрение современных форм детского и молодежного творчества открывают новые возможности для самореализации и развития талантов.

По мнению заместителя министра культуры РФ Надежды Преподобной, важнейшей составляющей этой работы является квалификация преподавателей. Государственные образовательные стандарты среднего, профессионального и высшего образования в области культуры и искусства включают также компетенции в сфере педагогики. Механизм одновременного формирования творческих и педагогических кадров доказывает свою эффективность - высокий статус российского искусства сохраняется на протяжении десятилетий.

Вместе с тем заместитель министра обозначила ряд мер, внедряя которые, можно совершенствовать подготовку педагогических кадров в сфере искусства. Меры касаются усиления участия организаций-работодателей: предлагается привлечение их как экспертов к разработке и реализации отраслевых образовательных программ, в качестве базы для прохождения производственной практики. Независимую оценку качества образования в образовательных организациях, реализующих программы в области культуры и искусства, предлагается проводить совместно - представителями федеральных учебных методических объединений и ведущими организациями-работодателями.

Надежда Преподобная также рассказала о работе федерального министерства по организации проведения Года педагога и наставника. Разработан соответствующий ведомственный план. "В его реализации примут участие все наши подведомственные учреждения. Это и музеи, театры, библиотеки, вузы, училища. На наших площадках пройдут концерты, фестивали, мастер-классы, круглые столы, конференции. Аналогичная ситуация и в регионах", - сообщила спикер.

Одним из главных мероприятий станет Всероссийский конкурс "Лучший преподаватель детской школы искусств", конкурс профессионального педагогического мастерства, который проходит ежегодно в 3 этапа. "Планируется, что финалисты и победители, 7 человек, примут участие в ежегодной во встрече победителей конкурсов Минпросвещения России с президентом РФ", - подчеркнула заместитель министра культуры.

Также в планах министерства - организация конкурса для выявления и распространения художественного образа педагога среди обучающих детских школ искусств, вузов, училищ, а также молодых художников.

Для преподавателей образовательных организаций, молодых и состоявшихся композиторов планируется конкурс совместно с Союзом композиторов России и другими объединениями. По его итогам лучшие произведения будут исполнены ведущими творческими коллективами и ведущими деятелями на телевидении, радио.

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника коснутся и сферы кинематографии. Определены 66 наиболее значимых проектов кинофестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на текущий год.

"Особое внимание - конференции по кинопедагогике, на которой рассмотрят медиаобразование и детский контент, его качество и доступность. Организаторы планируют сформировать единую траекторию развития кинопедагогики и кинопросвещения. Заслуживает внимания предложение о развитии киноакселератора детского, юношеского и семейного кино "Уроки будущего", - сообщила Надежда Преподобная.

Она акцентировала внимание участников заседания на том, что минкульт также открыт для идей и принимает творческие предложения.

Дмитрий Азаров как руководитель комиссии подчеркнул, что в разработке региональных планов проведения Года педагога и наставника нужно использовать комплексный подход, учитывая предложения не только министерства культуры, но и образования, здравоохранения, промышленности, труда и занятости и других.

Также он предложил регионам подключиться к информированию о конкурсе "Лидеры России": "Напомню, что 4 апреля стартует конкурс "Лидеры России", где я являюсь наставником. Там есть трек "Культура". Давайте поможем нашим талантливым педагогам, в том числе наставникам, творческим людям, и еще раз расскажем об этом конкурсе. Надеюсь, что у Министерства культуры есть тесное взаимодействие и с президентской площадкой "Россия - страна возможностей", и с мастерской управления "Сенеж", тем более что мы совместно проводили там мероприятие по кластеру креативных индустрий. Думаю, что такое сотрудничество будет продолжаться и на уровне министерства, и всех регионов".

К обсуждению роли наставничества в становлении молодых работников сферы культуры подключилась заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников культуры Светлана Горушкина. По ее словам, система наставничества - это инвестиции в развитие кадрового потенциала учреждения культуры.

"Сегодня общество ждет от наставника не только передачи инструментов мастерства, а, прежде всего, передачи нарративов, направленных на формирование гражданской позиции. Роль наставника в сфере культуры важна. И прежде всего, для формирования мировоззренческой позиции молодых деятелей культуры, для понимания миссии по сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - отметила Светлана Горушкина.

Системная работа по созданию условий для развития наставничества разворачивается в учреждениях культуры всех видов. Спикер подчеркнула важную деталь: наставниками выступают не только люди с большим профессиональным и жизненным опытом - для молодых, но и наоборот. Учитывая, что сегодня в учреждениях культуры все больше используются информационно-коммуникационные технологии, здесь в роли наставников для пожилого поколения сотрудников как раз выступает молодежь.

"Это очень важная работа по наращиванию IT-компетенций нашего основного состава работников культуры, особенно в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях, расположенных в малых городах и сельской местности", - отметила она.

Кроме того, наставничество как формат работы влияет и на самих наставников - в повышении квалификации опытных сотрудников, снижении степени их профессионального и эмоционального выгорания, что является важным условием для самореализации. В целях стимулирования эффективных практик по наставничеству в 2020 году был учрежден ведомственный почетный знак Министерства культуры РФ "Почетный наставник".

"Мы все надеемся, что этот год даст старт новым проектам и программам, различным кейсам по передаче профессионального мастерства", - отметила она.

"К сегодняшнему заседанию в секретариате комиссии был проведен мониторинг существующих в регионах практик наставничества в сфере культуры. Отмечу, что в большинстве субъектов ведется работа, направленная на развитие наставничества, и это отрадно. Спасибо, что профсоюз нас активно поддерживает в этой работе", - поблагодарил глава региона.

Опытом работы по развитию наставничества в сфере культуры на заседании комиссии поделились представители Забайкальского и Ставропольского края.

Например, в Ставропольском крае в детских музыкальной и хореографической школах внедряется такая практика, как "школа молодого педагога": молодого специалиста наставник сопровождает в течение первых нескольких лет работы, ведется карта профессионального становления специалиста. Благодаря этому исключен дефицит кадров. Лучшие наставники поощряются Почетным знаком. Система наставничества реализуется и в библиотеках, благодаря этому, в частности, 40 специалистов смогли повысить свой профессиональный статус, 4 - стали руководителями центральных библиотек в муниципальных образованиях края.

Как рассказала министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева, в регионе начали применять наставничество работников сферы культуры в профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных действий. Это дает результаты - дети меняют свой образ жизни в положительную сторону.

"Я уверен, что представленный сегодня опыт можно с успехом на других территориях", - отметил Дмитрий Азаров, поблагодарив коллег за представленные материалы. В качестве примера в Самарской области губернатор привел Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко, посвященный Году педагога и наставника.

Приглашая участников к обсуждению второго вопроса повестки - приоритетных направлений государственной политики в области кинематографии, - Дмитрий Азаров подчеркнул, что задачи в области господдержки отечественной кинематографии сформулированы в новой редакции основ государственной культурной политики от 25 января 2023 года: "Упор сделан на поддержку производства и проката национальных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей и взрослых, развитие знание и компетенций, зрительской культуры, сохранение и популяризацию отечественного кинематографического наследия. Планка поднята очень высоко, и это стимулирует отрасль кинопроизводства и кинопроката к переходу на новый качественный уровень отечественной кинопродукции и поиску новых эффективных решений в ее реализации".

По словам руководителя департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрия Давиденко, Министерство культуры РФ определило приоритетные темы государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Это 17 тем, которые касаются поддержки российской культуры, семьи и детей, российской науки, исторических побед России, освободительной миссии советского солдата, жизни малых городов и сел, противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, самореализации людей с ограниченными возможностями, современного общества и других сфер. "Это те направления, по которым наш кинематограф будет двигаться по крайней мере в ближайшие несколько лет, так как производство фильма занимает минимум 2-3 года", - пояснил докладчик.

"Невероятно важная тема, касающаяся новейшей истории, и здесь нельзя допустить спекуляции, будет максимально жесткий и оценочный отбор таких проектов", - подчеркнул Дмитрий Давиденко.

Кроме того, как сообщил представитель Минкульта РФ, запущены в прокат документальные фильмы о специальной военной операции, фондом кинопроката отобраны около 25 фильмов, рассказывающих о жизни людей на Донбассе в период с 2014 года до начала СВО.

"Безусловно, тема важная, и мы должны сохранить это в том числе в кинохронике, кинолетописи, это будет свидетельством истории нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Давиденко. Также он рассказал об изменениях в законодательстве, касающихся полного государственного финансирования производства и проката национальных игровых фильмов для детей и юношества. В законе появится и уточнение, какие именно проекты будут считаться фильмами для детей и юношества, возрастной категории до 18 лет.

"Кинематограф сегодня переживает непростые времена, но мы рассматриваем эти времена как время новых возможностей для российского кино. Российское кино собирает кассу в кинотеатрах, привлекает российского зрителя, и есть уверенность, что с кинематографом будет все хорошо", - высказал уверенность представитель Минкульта РФ.

Дмитрий Азаров особо акцентировал внимание на том, что темы патриотизма и гражданственности должны сейчас звучать с обновленной силой. "Нам, всей стране, этот контент нужен сейчас. Не через 2-3 года, а сейчас. Он важен для страны, для воспитания патриотизма, подъема народного духа. Я готов этот вопрос обсуждать и на уровне политического руководства, считаю, что сегодня здесь нужны максимальные усилия. Надо сокращать время на производство фильмов, потому что они для страны очень нужны. Мы сейчас не имеем права работать в ритме пятилетней давности, позапрошлого года. Все изменилось: время, мир, страна, - и, конечно же, это требует от нас дополнительных усилий и дополнительной мобилизации", - подчеркнул он.

Свою точку зрения о роли российского кино в укреплении единства общества в текущих условиях высказал президент Гильдии сценаристов и драматургов Союза кинематографистов России, сценарист, режиссер, журналист, продюсер, ТВ-консультант Алексей Алешковский.

По его мнению, в условиях, когда против страны ведется деструктивная идеологическая работа, направленная на обесценивание наших культурных кодов, во всех регионах страны необходимо развивать кинопроизводство, "дело за историями, с которых кино начинается". Алексей Алешковский привел в пример "феномен Якутии", где картины собственного производства собирают кассу больше, чем иностранные блокбастеры.

К разговору о поддержке и развитии отечественного кино подключился также исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. Он рассказал, что совместно с Министерством культуры Фонд запустил программу "Автор", которая является окном возможностей для молодых сценаристов.

"Любой человек, являющийся выпускником профильного вуза или образовательного учреждения, получивший диплом государственного образца, может подать в Фонд кино сценарную заявку. Отобранные стипендиаты получают грант, который доводится помесячно, 150 тысяч рублей в месяц, и доступ к бесплатному дополнительному профильному образованию", - подчеркнул Федор Соснов.

"Уверен, что регионы готовы подставить плечо и включиться в эту работу. Рассказать своим талантливым писателям, сценаристам о тех возможностях, которые сегодня формируются и Министерством культуры и Фондом кино. Коллеги, я думаю, мы обязаны о тех ресурсах, которые сегодня обозначены, в своих регионах широко оповестить всех творческих людей", - обратился губернатор к участникам заседания.

Тему "якутского киночуда" продолжил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Он рассказал, что в вузе несколько лет назад была создана мастерская для целевого обучения ребят из Якутии, которые после обучения "возвысили якутское кино до мирового уровня". Самое важное, что в своих работах они опираются на местную фактуру и этим привлекают земляков.

"Хотел бы сказать коллегам из регионов: мы с удовольствием будем осуществлять целевые наборы для того, чтобы кино - а сейчас техника это позволяет - снималось и в регионах, - обратился к участникам заседания ректор ВГИКа. - Мы готовы обучить специалистов для вас. Чем больше мы будем показывать жизненных фильмов, близких к людям, тем будет полезнее для всех нас и для консолидации общества. Так мы можем решать многие задачи".

Дмитрий Азаров предложение поддержал и предложил сформировать "пилотную" группу, где будут представители разных регионов.

Владимир Малышев также нашел общее между двумя, казалось бы, разными темами, которые обсуждались на комиссии по культуре. Свою точку зрения он сформулировал так: "Мы говорим о наставничестве, а кино - это коллективный наставник".

Обсудили и еще один важный региональный аспект кино. Съемки фильмов или эпизодов в конкретном регионе - это, во-первых, повышение узнаваемости территории, что способствует росту туристического потока. Одновременно развивается инфраструктура, активизируется гостиничный бизнес, появляются новые рабочие места.

Пример такого взаимовыгодного сотрудничества - проект "Кино России", который развивает Ассоциация продюсеров кино и телевидения совместно с АСИ и Минкультом РФ. Проект предполагает создание на территории регионов кинокомиссий, которые безвозмездно оказывают кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности на площадке, в привлечении местных кадров и других вопросах. Об этом проекте на заседании рассказала исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова.

Участие в нем подразумевает в том числе возмещение кинематографистам части расходов, понесенных на съемки в конкретном регионе (рибейт). Опыт этой работы представил в докладе губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Правительством Калининградской области были подписаны соответствующие соглашения с Фондом кино и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, которые реализуют работу совместно с Агентством стратегических инициатив. Конкурсные заявки оцениваются специальной комиссией по определенным критериям. Размер рибейта по направлению "национальный фильм" может быть увеличен, если соблюдены дополнительные условия, например, если фильм посвящен Калининградской области или история персонажа связана с регионом, и другие.

Также на комиссии обсудили другие вопросы, связанные с развитием киноиндустрии.

Подводя итог обсуждению, Дмитрий Азаров отметил, что диалог получился насыщенным, полезным и честным.

"Все выступающие были очень искренни, - подчеркнул глава комиссии Госсовета по культуре. - Мы все переживаем и за судьбу страны, и, конечно, за нашу культуру. А Россия - это в первую очередь культура! За это небезразличие я хочу всех поблагодарить. Самое главное - все, что мы с вами вместе задумали, претворить в жизнь", - резюмировал Дмитрий Азаров.