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"Ростелеком" подключил к интернету самарский санаторий "Колос"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обеспечил санаторий "Колос" в Кинель-Черкасском районе Самарской области доступом к интернету на скорости до 200 Мбит/с. Специалисты провайдера проложили волоконно-оптическую линию связи и установили коммутатор для подключения сетевого оборудования заказчика. Теперь пациенты и сотрудники санатория могут пользоваться ресурсами всемирной информационной сети в лечебном центре, учебных классах, административном здании, трех спальных корпусах, столовой и спортивном зале.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Санаторий "Колос" расположен на берегу реки Малый Кинель в удалении от Кинель-Черкасс. Семикилометровую линию связи пришлось тянуть от районного центра через лесопарковую зону. Из-за сложности рельефа мы не стали прокладывать траншеи в земле, а разместили кабель на опорах".

Волоконно-оптические линии служат технологической основой для подключения цифровых сервисов. В дальнейшем на базе построенной для санатория инфраструктуры можно будет оперативно организовать цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.

Александр Рябченко, директор кинель-черкасского санатория "Колос":

"Стабильный доступ к интернету очень нужен школьникам, приезжающим к нам на лечение в течение учебного года. Взрослые тоже пользуются ресурсами всемирной информационной сети: общаются, смотрят развлекательные передачи, фильмы и сериалы. Персонал получил возможность оперативно обрабатывать заявки на бронирование номеров и вести электронную запись на процедуры".

Более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области уже пользуются услугами "Ростелекома". Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.

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