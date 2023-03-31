"Ростелеком" подключил к интернету самарский санаторий "Колос"

"Ростелеком" обеспечил санаторий "Колос" в Кинель-Черкасском районе Самарской области доступом к интернету на скорости до 200 Мбит/с. Специалисты провайдера проложили волоконно-оптическую линию связи и установили коммутатор для подключения сетевого оборудования заказчика. Теперь пациенты и сотрудники санатория могут пользоваться ресурсами всемирной информационной сети в лечебном центре, учебных классах, административном здании, трех спальных корпусах, столовой и спортивном зале.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Санаторий "Колос" расположен на берегу реки Малый Кинель в удалении от Кинель-Черкасс. Семикилометровую линию связи пришлось тянуть от районного центра через лесопарковую зону. Из-за сложности рельефа мы не стали прокладывать траншеи в земле, а разместили кабель на опорах".
Волоконно-оптические линии служат технологической основой для подключения цифровых сервисов. В дальнейшем на базе построенной для санатория инфраструктуры можно будет оперативно организовать цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.
Александр Рябченко, директор кинель-черкасского санатория "Колос":
"Стабильный доступ к интернету очень нужен школьникам, приезжающим к нам на лечение в течение учебного года. Взрослые тоже пользуются ресурсами всемирной информационной сети: общаются, смотрят развлекательные передачи, фильмы и сериалы. Персонал получил возможность оперативно обрабатывать заявки на бронирование номеров и вести электронную запись на процедуры".
Более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области уже пользуются услугами "Ростелекома". Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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