Дмитрий Азаров в преддверии ЕГЭ провел заседание Областного родительского собрания

Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания. Встреча прошла в самарской школе № 13 имени Героя Советского Союза Ф. В. Санчирова.

В онлайн-формате к обсуждению актуальных вопросов образования присоединились председатели родительских собраний из всех образовательных округов региона, представители общественных организаций и депутатского корпуса, члены Общественной палаты, около 40 тысяч родителей выпускников 9-х и 11-х классов из всех 37 муниципалитетов региона.

Губернатор Дмитрий Азаров, открывая заседание Областного родительского собрания, отметил, что подобные встречи стали в регионе уже доброй традицией.

Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях. По общему уровню образования регион занимает пятое место в России, по уровню функциональной грамотности - второе.

Одним из основных вопросов встречи стали предстоящие выпускные экзамены. В этом году в Самарской области государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ, будет проходить 13,2 тысяч человек. Период досрочного проведения экзаменов начался 20 марта и продлится до 19 апреля, основной период - с 26 мая по 1 июля. Экзамены в формате ОГЭ также будут сдавать почти 33 тысячи 9-классников региона.

"Выпускные экзамены - очень ответственный этап, который подводит итог огромной многолетней работе и самих участников, педагогических коллективов и, конечно же, родителей, - сказал губернатор. - Нам надо организовать его так, чтобы наши выпускники могли по максимуму показать тот уровень знаний, которым они реально обладают. Наша задача - чтобы каждый, кто сдает экзамен, все свои знания мог продемонстрировать в полной мере. Как родитель, я хорошо понимаю, что в этой ситуации крайне важно правильным образом подготовить, настроить своего ребенка".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в преддверии экзаменов особенно важно окружить ребенка заботой и вниманием: "Очень важно поддержать его, постараться объяснить, что ЕГЭ - это не оценка человека и уж точно не приговор. Поддерживающая атмосфера важна любому человеку, в любом возрасте, а подростку на пороге испытаний, которые на данный период жизни для него самые серьезные - тем более. Правильный психологический настрой ребенка, его уверенность в своих силах - это уже половина победы. И здесь роль семьи, родителей переоценить просто невозможно".

Губернатор обратил внимание на то, что готовиться к экзаменам приходится в непростое, судьбоносное для страны время, в условиях проведения СВО и развязанной информационной войны в отношении нашей страны.

"Очевидно, что в первую очередь она нацелена на молодых людей, самых юных граждан нашей страны. Этот период непростой, очередной излом истории не только нашей, но и мировой, подростки чувствуют тоньше, - сказал Дмитрий Азаров. - Это тоже фактор, который может выводить из психологического равновесия. В преддверии важного ответственного этапа, конечно, их надо поддержать и защитить, в том числе от информационной агрессии, которую практически каждый гражданин на себе сегодня испытывает. А дети это воспринимают более эмоционально, это их может дестабилизировать, отвлечь от главной задачи на сегодня, которой является учеба".

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян подробно рассказал родителям о порядке, правилах и нюансах государственной итоговой аттестации в 2023 году и той работе, которая выстроена в регионе по подготовке выпускников к экзаменам. Для проведения экзаменов в этом году откроют 133 пункта проведения экзаменов, в которых будет работать почти 8 тыс. педагогических работников. Как и в прошлые годы для открытости процедуры, обеспечения объективности во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. По информации, озвученной Виктором Акопьяном, самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку и математике - это два обязательных предмета. Среди наиболее популярных предметов по выбору среди выпускников Самарской области в 2023 году - обществознание (40,6%), физика (24,5%), информатика и ИКТ (17,2%).

"Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике, а значит и поступающих на факультет с IT - технологиями, заметно выросло. Это результат нашей целенаправленной работы. Мы в течение прошлого и этого года повысили квалификацию всех учителей по информатике, привлекли федеральные средства на обучение детей основам программирования", - отметил министр образования.

Выбор выпускником предмета ЕГЭ связан с выбором дальнейшей траектории обучения в вузе. Как отметил Виктор Акопьян, для более удобного выбора абитуриентами конкретного вуза разработан целый ряд информационных ресурсов. Один из них - сайт "Абитуриент 2023", созданный Советом ректоров совместно с правительством Самарской области, где собрана вся необходимая информация о приемной кампании и правилах поступления в вузы региона. Дополнительно на ресурсе для будущих выпускников запланированы онлайн-семинары при участии ведущих вузов области.

Дмитрий Азаров подчеркнул: регион заинтересован в том, что выпускники для дальнейшего обучения выбирали самарские вузы и связывали свою судьбу с Самарской областью: "Наша область - один из ведущих индустриальных, промышленных, аграрных центров, с мощным экономическим и социальным потенциалом. При этом динамичное развитие системы образования в связке с наукой и реальным сектором экономики является залогом технологического суверенитета региона и страны в целом. У нас запущен целый ряд проектов, значимых для всей страны".

Министр образования отдельно затронул тему среднего профессионального образования. В регионе действует 84 организации СПО. "За последние четыре года благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы увеличили бюджетные места на первых курсах в системе профессионального образования", - сообщил Виктор Акопьян.

Сегодня в Самарской области фиксируется рост трудоустройства выпускников СПО - сейчас он составляет 85%, при этом целевой показатель по стране - 75%. Это результат системной работы по профориентации обучающихся и более тесной связи системы СПО с предприятиями региона.

"Мы долго, на протяжении последних лет, совершенствовали систему СПО. Дмитрий Игоревич Азаров ставил задачу развивать систему СПО до уровня самих предприятий. Например, студент техникума должен учиться на станках, которые используются на реальном производстве. Сейчас это так. Система СПО в Самарской области находится на высоком уровне", - сказал Виктор Акопьян.

Председатель Областного родительского собрания Елена Климова, говоря об итогах работы в 2022 году, обозначила важность патриотического воспитания школьников. Так, с прошлого года в школах всей страны началась реализация общероссийского проекта "Разговоры о важном", в рамках которого проводятся занятия с детьми на тему гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, национальной культуры, традиций.

"Члены областного родительского собрания побывали на таких уроках, и не один раз. Мы убедились в том, что такие разговоры детям просто необходимы", - подчеркнула Елена Климова.

Губернатор отметил, что готов оказать содействие Областному родительскому собранию в реализации инициатив по патриотическому воспитанию детей, а также поблагодарил педагогов, которые сегодня ведут эту работу.

"Есть настрой не только у меня, но и у моих коллег в системе образования делать это наиболее эффективно. Если есть здесь, что предложить, если вы видите какие-то дополнительные проекты, идеи, мы готовы их вместе реализовать, - сказал Дмитрий Азаров. - Я благодарен педагогам, учителям Самарской области, потому что знаю: когда они говорят о судьбе Родины, патриотизме, они делают это искренне. Невозможно говорить, если сам в это не веришь, если сам не являешься патриотом, а тем более с детьми, которые очень тонко чувствуют фальшь. И я искренне благодарен всем педагогам, потому что они делают это искренне, от души. Искренне передают детям свою любовь к Родине, Самарской области, к нашей великой России".

Елена Климова отдельно отметила участие родительского сообщества, детей, педагогов в поддержке защитников Отечества, российских военнослужащих - участников СВО: "СВО сплотила нас. И это не просто слова. Все вместе мы активно принимаем участие в различных акциях, отправляем посылки и пишем солдатам письма, плетем сети, изготавливаем окопные свечи, помогаем семьям мобилизованных. И мы готовы делать это и дальше, вместе с нашими детьми и педагогами, чтобы там, на передовой были уверены, что тыл крепкий".

Дмитрий Азаров подчеркнул - для защитников Отечества такое внимание и поддержка очень важны: "Я не понаслышке знаю отношение бойцов к этому. Когда в окопе или землянке видишь, как бойцы читают письма, пряча слезы. Взрослый, сильный мужчина чувствует эту теплоту. Что очень важно - они знают, что здесь о них думают каждую минуту, молятся, поддерживают. Это здесь, может, кажется, ну письмо, открытка. Там это совсем по-другому воспринимается".

Глава региона, говоря о патриотическом воспитании, также рассказал о проекте "Сила в правде", когда в библиотеках, в том числе, школьных, формируются отдельные стенды "Полка СВО" - литература, публикации, наглядные материалы об истории зарождения нацизма, Великой Отечественной войне и о сегодняшних событиях. "Считаю, что это крайне важно, что человек любого возраста может прийти и получить исчерпывающие ответы на те вопросы, которые у него возникают, - что было, что сейчас, чему сегодня противостоим", - отметил губернатор.

Также по инициативе губернатора в Самарской области ведется масштабная работа по формированию школьных музеев. "В настоящее время в каждой школе созданы музейные комнаты и музейные уголки. Многие родители с удовольствием не только посещают школьные музеи, но и участвуют в создании экспозиций", - рассказала Председатель Областного родительского собрания.

Елена Климова, оценивая деятельность Областного родительского собрания, поблагодарила Дмитрия Азарова за инициативу создания такого объединения родителей: "Областное родительское собрание вывело на новый уровень отношения "семья-школа". Мы стали лучше друг друга понимать, у нас сложился положительный тандем "родители - дети - педагоги - власть".

Директор самарской гимназии № 3, председатель Комитета по образованию и науки Самарской губернской думы Светлана Ильина рассказал о проекте "Родительский университет", который направлен на то, чтобы помочь родителями выстроить гармоничные отношения со своими детьми. Она дала ряд рекомендаций о том, как помочь выпускникам подготовиться к непростому периоду сдачи экзаменов.

В ходе общения главы региона и участников расширенного родительского собрания Екатерина Еромолаева поинтересовались тем, какие перспективы в Самарской области в развитии IT-направления, которое становится все более популярным среди школьников.

"Благодаря Вашей инициативе Дмитрий Игоревич, в школах создаются технопарки, у детей появилась возможность заниматься программированием, робототехникой, 3Д-моделированием. Это мотивирует ребят в будущем поступать на IT-направления", - считает председатель окружного родительского собрания Западного управления.

Дмитрий Азаров сообщил, что IT - самый быстрорастущих сектор экономики, специалисты крайне востребованы во многих отраслях. Мощный импульс развитию этой сферы в Самарской области дадут строительство межвузовского кампуса IT-направления, а также создание кластера беспилотной авиации.

"Это подготовка кадров, производство беспилотников, их практическое использование в различных отраслях, спектр очень широкий. Многие выпускники уже на это ориентированы. Мы подобрали площадку в Тольятти, договорились с инвестором, я доложил о проекте президенту страны, - рассказал глава региона. - Я, когда написал президенту свое предложение по этой теме, то впервые, признаюсь, видел резолюцию "согласен". Наши предложения все приняты. Сегодня есть поддержка на уровне Правительства РФ, и мы точно реализуем здесь проект создания такого кластера. В очередной раз мы подтвердим статус космической столицы. Наши компетенции, наши школы научные получат новый импульс развития".

Вместе с тем, губернатор отметил, что помимо IT-специалистов, сегодня в регионе требуются педагоги и работники здравоохранения. Это связано, в том числе, с активным развитием материально-технической базы и инфраструктуры в данных отраслях, строительством новых профильных объектов. А значит - требуются и дополнительные специалисты.

Анна Конкина спросила, какие меры поддержки и льготы предусмотрены для выпускников из семей военнослужащих - участников СВО.

"Мы персонально подходим по каждой семье военнослужащего. Мы первыми в стране создали социальный паспорт семей военнослужащих, сегодня это целостная цифровая среда, где мы можем отслеживать все, что необходимо семье. Вопросы дошкольного, среднего, дополнительного образования решаем, здесь сложностей нет. Если есть - хочу об этом знать. По колледжам тоже ни одной сложности я не знаю, все кто обращался - вопросы решили, - рассказал Дмитрий Азаров. - По университетам тоже работаем - персонально. Понятно, что есть конкурсы, но мы можем помочь ребенку подготовиться к экзаменам, чтобы поступить в желаемый вуз, закрепить педагога. Также есть программы по целевому набору, нашим региональным бюджетным местам. Если есть конкретная семья - готовы отработать".

Ряд вопросов родители адресовали министру образования Самарской области, они касались проведения экзаменов. "Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, что вы создаете такие форматы, когда любой родитель из любой школы напрямую может задать вопрос и получить ответ", - поблагодарил губернатора Иван Гапонов.

Завершая родительское собрание, Дмитрий Азаров еще раз обратил внимание на то, что сейчас детям, накануне такого волнительного жизненного этапа как выпускные экзамены, нужна забота и поддержка: "Не перенапрягайте детей. Они уже взрослые, понимают свою ответственность. Наоборот, нам их надо поддержать. Ваши любовь, забота, поддержка - самые главные факторы успешности сдачи экзамена. А любовь родителей по жизни - это самый главный фактор успеха ребенка. Это совершенно точно".

После собрания родители выпускников приняли участие во всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". Ее цель - познакомить родителей, общественность с тем, как проходят выпускные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ): от инструктажа и оформления бланков до написания сокращенного варианта экзаменационной работы. В этом году участникам предлагается тестирование по русскому языку. Вместе с родителями выпускников такой тестовый экзамен сдал и Дмитрий Азаров.

"Признаюсь, мне до сих пор иногда снится мой школьный экзамен. О чем это говорит? О то, что для каждого человека - это серьезное испытание и сильные переживания. Поэтому сегодня с родителями поговорили, чтобы этот родительский контроль по подготовке к экзамену, может быть, немножечко сдерживали. Главное сейчас - любовь, забота, поддержка, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Детки у нас замечательные, уровень образования в Самарской области - подтвержденного качества. Все получится, все сдадут. Надо поддержать наших выпускников, и все испытания экзаменационные они пройдут достойно. Надеюсь, прошел достойно сегодня и я. Кстати, это школа, школа № 13, в которую я пошел в 1-й класс. Я уже сдавал такой пробный экзамен в школе, которую заканчивал - в 132-й. А теперь сдал его в школе, в которой начинал свои школьные годы".