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Здравоохранение Общество

Самарцев предупреждают о сезоне активности клещей

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области из-за положительных температур воздуха начинается сезон активности клещей. Наиболее опасны они в разгар весны и начале лета.

Находясь на природе, стоит избегать влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем, без надобности не забираться в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего.

Много клещей по обочинам лесных троп и дорог, где они поджидают свою жертву, сидя на нависающих ветках небольших, до метра высоты, кустов и на стеблях травы. 

Для прогулки стоит выбирать светлые рощи, открытые поляны где ветрено и солнечно.

Куда можно отнести клеща в случае укуса?

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
г. Самара, пр. Митирева, 1, тел. 273-81-66
Прием и исследование материала: пн-пт с 9-00 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00)

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
г. Тольятти, Московский проспект, 19, тел. 8(8482)37-36-31
Прием и исследование материала: пн-чт с 9-00 до 15-00; пт с 9-00 до 11-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

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