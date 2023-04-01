Самарцев предупреждают о сезоне активности клещей

В Самарской области из-за положительных температур воздуха начинается сезон активности клещей. Наиболее опасны они в разгар весны и начале лета.

Находясь на природе, стоит избегать влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем, без надобности не забираться в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего.

Много клещей по обочинам лесных троп и дорог, где они поджидают свою жертву, сидя на нависающих ветках небольших, до метра высоты, кустов и на стеблях травы.

Для прогулки стоит выбирать светлые рощи, открытые поляны где ветрено и солнечно.

Куда можно отнести клеща в случае укуса?

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

г. Самара, пр. Митирева, 1, тел. 273-81-66

Прием и исследование материала: пн-пт с 9-00 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00)

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

г. Тольятти, Московский проспект, 19, тел. 8(8482)37-36-31

Прием и исследование материала: пн-чт с 9-00 до 15-00; пт с 9-00 до 11-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).