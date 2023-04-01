В дни религиозных праздников в Самаре будет ограничено движение транспорта

В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре из-за перевозок населения к городским кладбищам будет временно ограничено движения транспорта по ряду дорог местного значения.

Так, в дни религиозных праздников 16, 23, 25 апреля и 3 июня, а также в День Победы 9 мая с 07:00 до 16:00 ограничительная мера будет действовать на следующих участках:

— по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;

— по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

— по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

— по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Ограничения не распространяются:

— на городской пассажирский транспорт;

— на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;

— на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.



