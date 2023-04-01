В дни религиозных праздников в Самаре будет ограничено движение транспорта

В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре из-за перевозок населения к городским кладбищам будет временно ограничено движения транспорта по ряду дорог местного значения.
Так, в дни религиозных праздников 16, 23, 25 апреля и 3 июня, а также в День Победы 9 мая с 07:00 до 16:00 ограничительная мера будет действовать на следующих участках:
— по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
— по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
— по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
— по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Ограничения не распространяются:
— на городской пассажирский транспорт;
— на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;
— на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.