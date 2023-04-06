В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%

Всего в рамках посевной в Самарской области будет задействовано 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Только с начала этого года по оперативной информации сельхозтоваропроизводителями региона было закуплено 190 единиц сельхозтехники стоимостью 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Результаты работы по модернизации парка сельскохозяйственной техники еще в конце прошлого года оценил глава региона Дмитрий Азаров, особо отметив многолетнюю работу аграриев в этом направлении.
"Созданный мощнейший запас по технике, которая у нас обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил нам в короткие агрономические сроки, когда только стало возможно, провести посевные работы, и такие же короткие сроки — убирать урожай, — отметил губернатор Самарской области. — Если бы мы каждый год опережающими темпами не обновляли и не увеличивали парк, если бы мы не трудились каждый день фактически над тем, чтобы техника вся была исправна, этого бы не случилось. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет, она дала свои результаты".
По итогам прошлого года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона было приобретено 1,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, значительная доля которых отечественного и белорусского производства.
Ежегодно в Самарской области из регионального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка в виде компенсации до 50% затрат стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2023 году на предоставление субсидий на модернизацию и техническое оснащение из средств областного бюджета выделено 187,5 млн рублей с возможностью дальнейшего увеличения в течение финансового года.
Сегодня основными источниками пополнения машинно-тракторного парка области являются: собственные средства предприятий, льготные инвестиционные кредиты коммерческих банков, лизинг, в том числе поставка на льготных условиях через государственную лизинговую компанию "Росагролизинг". За истекший период 2023 года "Росагролизинг" уже поставил аграриям области 69 единиц техники, в процессе поставки находится еще 169 единиц.
Молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Павел Зюзин рассказал: "В связи с санкционным давлением многие ожидали проблем с поставками семян, техники, оборудования, но благодаря слаженному взаимодействию между различными отраслями трудностей удалось избежать. Аграрный сектор региона технологичен и динамично развивается, ему оказывается большая государственная поддержка. Бюджетные средства направляются на развитие животноводства и растениеводства, поддержку инвестиционной деятельности, мелиорации, фермерских хозяйств, подготовку профессиональных кадров АПК".
"В настоящее время в ряде хозяйств полевые работы уже стартовали. Среди первых хозяйств, открывших новый аграрный сезон, те, кто имеет в собственном парке сельхозмашин агрегаты для внесения удобрений на пневмоходу, позволяющие выходить в поле даже в условиях весенней распутицы. У нас в районе на сегодня уже внесено твёрдых гранулированных азотсодержащих удобрений на площади более 6 тыс. га, что около 40% всей площади озимых культур", — рассказал главный агроном управления развития агропромышленного комплекса Шигонского района Иван Каштанов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами