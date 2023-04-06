В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%

Всего в рамках посевной в Самарской области будет задействовано 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Только с начала этого года по оперативной информации сельхозтоваропроизводителями региона было закуплено 190 единиц сельхозтехники стоимостью 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Результаты работы по модернизации парка сельскохозяйственной техники еще в конце прошлого года оценил глава региона Дмитрий Азаров, особо отметив многолетнюю работу аграриев в этом направлении.

"Созданный мощнейший запас по технике, которая у нас обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил нам в короткие агрономические сроки, когда только стало возможно, провести посевные работы, и такие же короткие сроки — убирать урожай, — отметил губернатор Самарской области. — Если бы мы каждый год опережающими темпами не обновляли и не увеличивали парк, если бы мы не трудились каждый день фактически над тем, чтобы техника вся была исправна, этого бы не случилось. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет, она дала свои результаты".

По итогам прошлого года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона было приобретено 1,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, значительная доля которых отечественного и белорусского производства.

Ежегодно в Самарской области из регионального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка в виде компенсации до 50% затрат стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2023 году на предоставление субсидий на модернизацию и техническое оснащение из средств областного бюджета выделено 187,5 млн рублей с возможностью дальнейшего увеличения в течение финансового года.

Сегодня основными источниками пополнения машинно-тракторного парка области являются: собственные средства предприятий, льготные инвестиционные кредиты коммерческих банков, лизинг, в том числе поставка на льготных условиях через государственную лизинговую компанию "Росагролизинг". За истекший период 2023 года "Росагролизинг" уже поставил аграриям области 69 единиц техники, в процессе поставки находится еще 169 единиц.

Молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Павел Зюзин рассказал: "В связи с санкционным давлением многие ожидали проблем с поставками семян, техники, оборудования, но благодаря слаженному взаимодействию между различными отраслями трудностей удалось избежать. Аграрный сектор региона технологичен и динамично развивается, ему оказывается большая государственная поддержка. Бюджетные средства направляются на развитие животноводства и растениеводства, поддержку инвестиционной деятельности, мелиорации, фермерских хозяйств, подготовку профессиональных кадров АПК".

"В настоящее время в ряде хозяйств полевые работы уже стартовали. Среди первых хозяйств, открывших новый аграрный сезон, те, кто имеет в собственном парке сельхозмашин агрегаты для внесения удобрений на пневмоходу, позволяющие выходить в поле даже в условиях весенней распутицы. У нас в районе на сегодня уже внесено твёрдых гранулированных азотсодержащих удобрений на площади более 6 тыс. га, что около 40% всей площади озимых культур", — рассказал главный агроном управления развития агропромышленного комплекса Шигонского района Иван Каштанов.