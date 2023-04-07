В Самаре до ноября закроют мост на ул. Земеца

В понедельник, 10 марта, в 5:00, в Самаре ограничат движение по мосту на ул. Земеца.
Ограничение требуется для капитального ремонта путепровода "139 км", проходящему по ул. Земеца. Оно будет действовать от въезда на территорию завода АО "РКЦ "Прогресс" до ул. Литвинова и продлится до 23:59 31 октября.
Общественный транспорт будет ходить по скорректированным схемам.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.