По данным билайн бизнес, доход предпринимателя в России составляет 75-100 тыс. рублей в месяц

В результате анализа обезличенных данных об абонентах и оказанных услугах связи, билайн бизнес составил портрет владельцев малого и среднего российского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба билайна.
69,36% МСП в России — мужчины, причем половина из них (49,55%) — в возрасте от 35 до 44 лет. Анализ был проведен на базе маркетинговой платформы билайн.ПРОдвижение. Портрет подготовлен на основе агрегированной выборки клиентов билайн бизнес, предоставивших согласие на обработку данных. Выборка включила 70 тыс. предпринимателей. Обработка сведений осуществлялась предиктивной системой билайн с использованием математических моделей, значения всех параметров вероятностные.
Средний доход наибольшего количества российских предпринимателей (29,23%) составляет 75-100 тыс. рублей в месяц. При этом тех, кто зарабатывает 100-150 тыс. рублей (23,84%), больше чем тех, у кого доход 50-75 тыс. рублей (22,62%). Для исследования использовалась предсказательная математическая модель, основанная на информации о платежах за услуги связи, регистрации в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции. Согласно отчету лишь 12,08% предпринимателей находятся в Москве.
Анализ финансовых предпочтений российских предпринимателей показывает, что больше всего они интересуются картами с кэшбеком (61,96%), инвестициями (61,28%) и депозитами (32,78%). Среди кредитных продуктов потребительские кредиты интересуют 14,25% предпринимателей, ипотека и кредитные карты — 5,94% и 4,92% соответственно.
Аналитический отчет позволил выявить некоторые черты образа жизни предпринимателей. Например, среди них популярен каршеринг, который попадает в область интересов даже чаще (39,39%), чем такси (27,83%). 35,25% пользователей интересует спорт, при этом 16,29% попавших в отчет абонентов предположительно являются спортивными фанатами.
В десятке российских регионов, куда предприниматели совершают поездки чаще всего, оказались Московская область (1 место), Краснодарский край (2), Ленинградская (3), Тульская (4) и Калужская (5) области, Республика Татарстан (6), Ростовская (7), Самарская (8), Новосибирская (9) и Владимирская (10) области.
Поездки за рубеж чаще всего совершаются в Турцию (28.1%), Грузию (10,9%) и Белоруссию (10,77%). Среди других популярных направлений: Казахстан, Армения, ОАЭ, Финляндия, Польша, Литва, Германия.
В десятку городов по количеству предпринимателей, помимо Москвы (1 место) и Санкт-Петербурга (2-е место), вошли Казань (3), Барнаул (4), Калининград (5), Ростов-на-Дону (6), Ставрополь (7), Новосибирск (8), Волгоград (9) и Воронеж (10). Выводы о "географии" предпринимателей сделаны на основе информации по динамике перемещения групп пользователей и анализу нагрузки на базовые станции.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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