В Самаре могут построить крупный портовый хаб

Во вторник, 11 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил в прямом эфире на канале "Россия-24" в программе "Главная тема". Глава региона подробно остановился на теме транспорта в губернии и рассказал о встрече с президентом России.

Напомним, это была уже вторая встреча за полгода, что говорит о большом внимании главы государства к Самарскому региону как к опорному краю страны. Особенно - к АвтоВАЗУ, благодаря которому Самарская область считается автомобильной столицей.

Губернатор сообщил, что в прошлом году АвтоВАЗ выпустил 220 тысяч машин - меньше чем в 2021-м, но и ситуация была сложная, особенно во втором квартале. Сейчас положение выправляется, по плану предприятие будет выпускать не менее 400 тысяч автомобилей в год, а завод проводит набор сотрудников.

Как отметил губернатор, Владимир Путин одобрил предложение Дмитрия Азарова о льготном автокредитовании. Участие в программе могут принять работники сфер здравоохранения и образования, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей. Согласно условиям, на уплату первого взноса по кредиту предоставляется скидка 20% от цены машины. По программе льготного кредитования можно купить машины исключительно отечественного производства, которые стоят не более 2 млн рублей.

На заседании Президиума Госсовета были поддержаны и другие инициативы губернатора в помощь автомобильной отрасли. Это касается предложения губернатора о повышении утилизационного сбора и замене иномарок на отечественные автомобили в такси и каршеринге.

"Это можно сделать в течение нескольких лет, внести изменения в законодательство. Такой законопроект необходим для России, он уже есть в других странах. Конечно, это станет еще одной мерой поддержки для АвтоВАЗа", - рассказал губернатор.

Активно идет работа еще по одному направлению развития промышленности - созданию в регионе кластера беспилотной авиации. Глава региона в этом вопросе также заручился поддержкой президента. Создание этого передового производственного кластера именно в нашей области позволит максимально задействовать научно-технологический потенциал области и наработки наших ученых.

"Мы системно занимаемся этим вопросом, работаем над экспериментальным правовым режимом, который требуется для использования беспилотной авиации. Уже подобрали площадку, БПЛА проходят опытные эксплуатации и получают высокие оценки. Использоваться они могут и при доставке грузов, и в сельском хозяйстве. Порадуем Родину и новым технологическим рывком, и новыми техническими разработками при поддержке президента!" - заявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, губернатор предложил для рассмотрения идею создания портового хаба на территории Самарской области. "Уникальное географическое положение нашего региона, его инфраструктурное развитие последних лет создают для этого очень серьезные предпосылки. В Самарской области три аэродрома, мощнейший железнодорожный узел, здесь пересекаются пути с севера на юг, с запада на восток, строительство новых мостовых переходов - все это создает предпосылки для того, чтобы здесь продолжать работу по созданию крупного логистического хаба", - рассказал Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, портовый хаб будет обрабатывать грузы и станет оператором для поставок в Среднюю Азию, Иран, Ирак и далее. "Мы получили правительственную поддержку этой идеи и совместно с Правительством РФ продолжаем над ней работать", - рассказал губернатор.