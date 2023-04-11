В самарских медучреждениях пройдет масштабная проверка по оказанию платных медицинских услуг

Во вторник, 11 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступая в эфире программы "Главная тема", поручил до конца недели создать при министерстве здравоохранения специальную комиссию, которая проверит оказание платных медицинских услуг в больницах региона.

Особое внимание будет уделено направлениям к узким специалистам и на проведение диагностических обследований.

Как пояснил губернатор, в последнее время выросло количество жалоб от самарцев, которые были вынуждены проходить обследование или консультироваться у врачей на платной основе из-за того, что в поликлиниках им не давали талоны, ссылаясь на их недостаток.

"Некоторые пациенты считают, что их специально подталкивают на платные услуги. Искусственно создают очереди", - отметил Дмитрий Азаров.