Президент пожелал Дмитрию Азарову успехов на выборах

Во вторник, 11 апреля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в прямом эфире. Отвечая на вопрос ведущего, он рассказал о том, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре 2023 года. Перед принятием решения губернатор посоветовался с президентом России Владимиром Путиным в ходе личной встречи.
"Перед тем, как прийти на прием к президенту, я думал об участии в выборах. Хотя в череде дел и задач, которые сегодня приходится решать в условиях, с которыми давно страна не сталкивалась, иной раз об этом не вспоминаешь. Я и раньше говорил неоднократно: прежде, чем я буду принимать такое решение, необходимо посоветоваться с нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Этот вопрос я задал президенту", — сказал губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что не вправе рассказать подробности, кроме того, что было озвучено впоследствии пресс-службой: президент пожелал главе региона успехов. Губернатор поблагодарил главу государства за добрые слова и подтвердил, что планирует принять участие в выборах.
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