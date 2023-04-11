Во вторник, 11 апреля, в эфире программы "Главная тема" Дмитрий Азаров рассказал о том, как в Самарской области пройдет День Победы 9 мая.

В праздничные дни жителей губернии ждет более 2-х тысяч мероприятий, включая акции "Вахта памяти", "Георгиевская ленточка", кинопоказы, мини-парадыс участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сегодняшних защитников Отчества.

"Постараемся каждого поблагодарить, поздравить и пригласить на парад", - отметил Дмитрий Азаров.

В преддверии Дня Победы в Самаре 1 мая стартует международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю". В нем примут участие и коллективы из других стран - Никарагуа, Словении, Франции, Великобритании и Испании. Концерты пройдут во всех городах и районах региона, а гала-концерт состоится 6 мая в Самаре на площади Куйбышева.

"Приглашаю всех на фестиваль. Будут известные артисты. Этот фестиваль охватит всю Самарскую область. Он станет главным патриотическим и культурным событиям не только нашего региона, но и всей страны", - сообщил губернатор.

8 мая пройдет возложение цветов к Вечному огню и горельефу Скорбящей матери. А на площади Славы в этот же день состоится песенный фестиваль, в котором также примут участие бойцы специальной военной операции.

В День Победы 9 мая на площади Куйбышева традиционно состоится Парад Победы и акция "Бессмертный полк", которая пройдет в очном формате. А вечером самарцев ждет масштабный концерт "Страна героев" с 17:00 До 21:00 на площади Куйбышева. В 22:00, по предварительным данным, небо украсит праздничный салют.