16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область представила экономический потенциал в Торгово-промышленной палате России Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с Днем космонавтики Дмитрий Азаров поздравил работников авиакосмической отрасли с Днем космонавтики В Самаре 1 мая стартует международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю" Губернатор рассказал о развитии общественного транспорта в Самаре

Губернатор Власть и политика

В Самаре 1 мая стартует международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 304
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 11 апреля, в эфире программы "Главная тема" Дмитрий Азаров рассказал о том, как в Самарской области пройдет День Победы 9 мая.

В праздничные дни жителей губернии ждет более 2-х тысяч мероприятий, включая акции "Вахта памяти", "Георгиевская ленточка", кинопоказы, мини-парадыс участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сегодняшних защитников Отчества.

"Постараемся каждого поблагодарить, поздравить и пригласить на парад", - отметил Дмитрий Азаров.

В преддверии Дня Победы в Самаре 1 мая стартует международный фестиваль антифашисткой песни "Гитары в строю". В нем примут участие и коллективы из других стран - Никарагуа, Словении, Франции, Великобритании и Испании. Концерты пройдут во всех городах и районах региона, а гала-концерт состоится 6 мая в Самаре на площади Куйбышева.

"Приглашаю всех на фестиваль. Будут известные артисты. Этот фестиваль охватит всю Самарскую область. Он станет главным патриотическим и культурным событиям не только нашего региона, но и всей страны", - сообщил губернатор.

8 мая пройдет возложение цветов к Вечному огню и горельефу Скорбящей матери. А на площади Славы в этот же день состоится песенный фестиваль, в котором также примут участие бойцы специальной военной операции.

В День Победы 9 мая на площади Куйбышева традиционно состоится Парад Победы и акция "Бессмертный полк", которая пройдет в очном формате. А вечером самарцев ждет масштабный концерт "Страна героев" с 17:00 До 21:00 на площади Куйбышева. В 22:00, по предварительным данным, небо украсит праздничный салют.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30