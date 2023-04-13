В Самарской области в мае начнет действовать экспериментальный правовой режим для проведения испытаний беспилотных авиасистем

Минэкономразвития России рассмотрело и поддержало установление экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Заявка была направлена в Правительство РФ 17 марта после обсуждения вопроса о создании кластера беспилотной авиации на встрече губернатора Дмитрия Азарова и Министра экономического развития Максима Решетникова. Кроме того, инициатива создания в Самарской области кластера беспилотной авиации была представлена ррезиденту России Владимиру Путину на личной встрече с руководителем региона и получила одобрение главы государства.
ЭПР сроком на три года начнет действовать через 20 дней с даты подписания постановления — ориентировочно в середине мая.
В реализации проекта примут участие семь компаний: "Транспорт будущего", "РАНАВИА", НИЦ "Аэроскрипт", Научно-образовательный центр "Бирюч" и другие. Также предусмотрена возможность присоединения к ЭПР новых субъектов в упрощенном порядке.
Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.
Важной особенностью данного проекта является то, что в рамках ЭПР планируется введение в эксплуатацию системы управления опытным районом, включая применение цифровой платформы "Небосвод" и цифрового сервиса "Ранавиа" в целях комплексного обеспечения эффективного и безопасного применения БАС.
С помощью цифровой платформы "Небосвод" будет осуществляться управление воздушным движением беспилотников посредством использования данных навигации и наблюдения, метеорологической информации, аэронавигационной информации и геопространственныхданных.
Цифровой сервис "Ранавиа" будет обеспечивать безопасность полетов беспилотных воздушных судов (БВС) посредством использования данных по налету БВС, их техническому состоянию, а также по отказам бортовых компонентов БВС при их эксплуатации.
"Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям, умение находить новые точки роста, подтверждая статус опорного края страны. Регион сегодня становится драйвером развития беспилотных авиационных систем в России. Мы намерены создать большой, современный, высокотехнологичный кластер по разработке, проектированию и производству беспилотников, а также комплектующих к ним. Введение экспериментального правового режима открывает возможности для проведения испытаний новых летательных аппаратов уже в этом году, что позволит максимально быстро внедрять новые технологии в серийный выпуск", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Установление ЭПР дает возможность Самарской области стать одним из немногих субъектов, где для сельскохозяйственных работ будут применяться беспилотники, — заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин. — Проект компании "Транспорт будущего" предусматривает создание отдельного производственного комплекса на территории региона. Подобный подход, когда производство и апробации технологии расположены рядом, позволит наиболее эффективно получать обратную связь и вносить необходимые улучшения и доработки. Ожидаем значительных результатов, которые помогут достижению целей национального проекта по развитию беспилотной авиации".
"Организация беспилотного воздушного движения — один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков. Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли. В Самарской области с созданием ЭПР станет возможным проведение летных испытаний БАС по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги и по другим выделенным транспортным коридорам, а также мониторингу и обработке сельскохозяйственных угодий средствами БАС. Ключевой элемент, который будет подлежать отработке в рамках ЭПР — безопасность встраивания БАС в общее воздушное пространство в реальных текущих условиях. Наша задача — отработать понятный всем, надежный механизм, который позволит "открыть небо" для БАС за счет правильной координации работ участников отрасли на основе текущего уровня технологического развития и распространить этот опыт повсеместно, обеспечив безопасность граждан", — отметил генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными инициаторами ЭПР совместно с Правительством Самарской области во исполнение поручений Президента РФ. Это конкретные обязательства по созданию мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные структурные элементы, комплектующие, а также отработку типовых бизнес-моделей применения БАС.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
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Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...