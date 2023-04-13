Губернатор о возвращении ХК "Лада" в КХЛ: "Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом"

В четверг, 13 апреля, совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одобрил заявку "Лады" о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024. Возвращение тольяттинской клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке президента РФ Владимира Путина.
После принятого лигой решения глава региона поздравил ХК "Лада" и болельщиков команды со знаковым для всей Самарской области событием.
"Это долгожданное событие для Тольятти, где хоккей — спорт номер один, а хоккейный клуб "Лада" — неотъемлемая часть истории и жизни города. Поздравляю Тольятти, всех любителей хоккея нашего региона с возвращением "Лады" в КХЛ. Это было мечтой многочисленных болельщиков клуба. Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть "Ладу" в КХЛ. Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом, — сказал Дмитрий Азаров. — Хочу поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет больше внимание Тольятти и всей Самарской области, за поддержку и содействие в решении вопроса по возвращению "Лады" в КХЛ".
Дмитрий Азаров поблагодарил руководство Континентальной хоккейной лиги за принятое решение одобрить заявку ХК "Лада" на участие в чемпионате. "Спасибо лиге за сотрудничество и помощь в совместной работе по заявке "Лады", совету директоров КХЛ — за принятое решение, — поблагодарил губернатор. — "Лада" вернулась в КХЛ, элиту российского хоккея, где и должен быть наш прославленный клуб. Уверен, это пойдет на пользу развитию не только тольяттинского, областного, но и всего российского хоккея".
Напомним, в начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 г., Дмитрий Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению "Лады" в Континентальную хоккейную лигу. "То, что от меня зависит, я все сделаю, чтобы "Лада" играла в КХЛ", — сказал тогда глава региона. Губернатор лично обсуждал ключевые вопросы с лигой, руководством АвтоВАЗа, титульным спонсором команды, министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК "Лада" Дмитрию Азарову удалось заручиться поддержкой президента страны.
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