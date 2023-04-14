Меры безопасности в период майских праздников обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба

В пятницу, 14 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, а также координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона с участием руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов области.
Глава региона подчеркнул: в условиях, когда наша страна ведет борьбу с нацистским режимом, вопросы антитеррористической безопасности населения должны находиться под постоянным контролем. Он отметил проводимую в регионе правоохранительными органами большую работу и поблагодарил сотрудников ведомств за обеспечение безопасности на территории области.
"Наш святой долг — обеспечить комплексное и своевременное реагирование на возможные угрозы и вызовы, не допускать провокаций, предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций. В нынешних условиях, когда против нашей страны развязана и жесточайшая информационная война, необходимо особое внимание уделить безопасности в информационном пространстве. Коллеги, надеюсь, мы здесь тоже будем достигать значительных успехов", — обратился Дмитрий Азаров к участникам совещания.
Особое внимание было уделено мерам по обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы. "Эти праздники дороги каждому из нас, и конечно, День Победы — это главный праздник в нашей стране на протяжении десятилетий. Уверен, так останется навсегда. Торжественные, праздничные мероприятия должны предусматривать комплексную систему безопасности, надежную как никогда", — озвучил задачу глава региона.
Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев, в ведомстве утвержден план основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в период проведения на территории области крупномасштабных массовых мероприятий в мае текущего года. Он подразумевает в том числе контроль за состоянием оперативной обстановки в городах и населенных пунктах области, организацию взаимодействия с органами федеральной, региональной власти, местного самоуправления. Во всех территориальных органах внутренних дел области сформированы рабочие группы для выработки управленческих решений и контроля за принимаемыми мерами по охране общественного порядка в праздничный период.
В период майских праздников безопасность и охрана общественного порядка будет обеспечиваться совокупными силами сотрудников органов внутренних дел, представителей добровольных народных дружин, казаков, работников частных охранных предприятий. В местах массового скопления граждан предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции.
"Органы внутренних дел Самарской области готовы к обеспечению правопорядка в период проведения праздничных мероприятий", — подчеркнул замначальника полиции.
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