В Самарской области 17 фермеров стали получателями гранта "Агростартап"

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". На заседании конкурсной комиссии из 32 представленных бизнес-проектов победителями стали 17. На их реализацию из областного и федерального бюджетов будет направлено более 63,5 млн рублей.
Благодаря вниманию главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области выстроена система мер поддержки фермерского производства и кооперативного движения. "За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования", — неоднократно подчеркивал Глава региона. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса необходимо для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в условиях внешних санкций.
Гранты по направлению "Агростартап" дают возможность физическим лицам или владельцам личных подворий зарегистрировать КФХ и приступить к реализации своих бизнес-проектов. Помимо увеличения поголовья скота, обеспечения техникой и оборудованием, выпуска собственной фермерской продукции, еще одним положительным эффектом гранта является создание новых рабочих мест.
В этом году на получение государственной поддержки претендовали различные бизнес-идеи — от традиционных, по мясному и молочному животноводству, а также растениеводству, до новых для нашего региона направлениям, например, выращивание зеленого лука.
Размер грантовой поддержки в этом году увеличился. Если проект победителя ориентирован на развитие животноводства, размер гранта может составить до 7 млн руб., на иные направления деятельности, в том числе растениеводство, овощеводство, переработку, — 5 млн рублей. Если заявитель состоит в потребительском сельхозкооперативе и часть средств будет направлена на формирование его неделимого фонда, то сумма гранта может быть выше — до 8 и 6 млн рублей соответственно.
"Я всегда мечтал о своей молочной ферме. Теперь благодаря гранту "Агростартап" у меня есть и своя ферма с 19 буренками, и полный комплект сельскохозяйственной техники для заготовки кормов", — говорит о полученной господдержке индивидуальный предприниматель Кошкинского района Александр Шабалов, получатель гранта 2021 года.
"На большую часть гранта мы закупаем саженцы клубники, а в планах приобрести минитрактор с фрезой и тележкой. Грант позволит расширить наше дело. Мы как самозанятые до сих пор занимались ремонтантной малиной, смородиной немножко, а теперь еще и ягодой. И в Самаре, и в Тольятти наша продукция востребована. С малиной мы не раз выезжали на сельскохозяйственную ярмарку в Тольятти", — рассказывает победитель конкурса этого года Наталья Романова из Ставропольского района.
В Самарской области за последние пять лет грантовую поддержку по различным направлениям получили более 220 фермеров. Только за последние три года на реализацию проектов "Агростартап" и "Агростартап-Регион", грантов "Агропрогресс" и "Агротуризм", развитие семейных ферм выдано 119 грантов. В результате было создано 362 новых постоянных рабочих места, приобретено более 2,2 тыс. голов нетелей (в том числе 717 голов молочного направления), 60 тракторов, 4 комбайна, построено 8 молочно-товарных ферм (от 50 до 200 голов содержания), 5 зданий для содержания КРС, 4 быстровозводимых сооружения для сельхознужд, 1 мобильная птицеферма.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами