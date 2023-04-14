В Самарской области 17 фермеров стали получателями гранта "Агростартап"

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". На заседании конкурсной комиссии из 32 представленных бизнес-проектов победителями стали 17. На их реализацию из областного и федерального бюджетов будет направлено более 63,5 млн рублей.

Благодаря вниманию главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области выстроена система мер поддержки фермерского производства и кооперативного движения. "За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования", — неоднократно подчеркивал Глава региона. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса необходимо для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в условиях внешних санкций.

Гранты по направлению "Агростартап" дают возможность физическим лицам или владельцам личных подворий зарегистрировать КФХ и приступить к реализации своих бизнес-проектов. Помимо увеличения поголовья скота, обеспечения техникой и оборудованием, выпуска собственной фермерской продукции, еще одним положительным эффектом гранта является создание новых рабочих мест.

В этом году на получение государственной поддержки претендовали различные бизнес-идеи — от традиционных, по мясному и молочному животноводству, а также растениеводству, до новых для нашего региона направлениям, например, выращивание зеленого лука.

Размер грантовой поддержки в этом году увеличился. Если проект победителя ориентирован на развитие животноводства, размер гранта может составить до 7 млн руб., на иные направления деятельности, в том числе растениеводство, овощеводство, переработку, — 5 млн рублей. Если заявитель состоит в потребительском сельхозкооперативе и часть средств будет направлена на формирование его неделимого фонда, то сумма гранта может быть выше — до 8 и 6 млн рублей соответственно.

"Я всегда мечтал о своей молочной ферме. Теперь благодаря гранту "Агростартап" у меня есть и своя ферма с 19 буренками, и полный комплект сельскохозяйственной техники для заготовки кормов", — говорит о полученной господдержке индивидуальный предприниматель Кошкинского района Александр Шабалов, получатель гранта 2021 года.

"На большую часть гранта мы закупаем саженцы клубники, а в планах приобрести минитрактор с фрезой и тележкой. Грант позволит расширить наше дело. Мы как самозанятые до сих пор занимались ремонтантной малиной, смородиной немножко, а теперь еще и ягодой. И в Самаре, и в Тольятти наша продукция востребована. С малиной мы не раз выезжали на сельскохозяйственную ярмарку в Тольятти", — рассказывает победитель конкурса этого года Наталья Романова из Ставропольского района.

В Самарской области за последние пять лет грантовую поддержку по различным направлениям получили более 220 фермеров. Только за последние три года на реализацию проектов "Агростартап" и "Агростартап-Регион", грантов "Агропрогресс" и "Агротуризм", развитие семейных ферм выдано 119 грантов. В результате было создано 362 новых постоянных рабочих места, приобретено более 2,2 тыс. голов нетелей (в том числе 717 голов молочного направления), 60 тракторов, 4 комбайна, построено 8 молочно-товарных ферм (от 50 до 200 голов содержания), 5 зданий для содержания КРС, 4 быстровозводимых сооружения для сельхознужд, 1 мобильная птицеферма.