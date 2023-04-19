Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили "Динамо-Алтай" и выиграли Кубок федерации

Во вторник, 18 апреля, в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" прошла пятая игра в серии за Кубок Федерации. Матч состоялся между ХК ЦСК ВВС и барнаульским хоккейным клубом "Динамо — Алтай".
Счет финальной игры составил 3:0. Шайбы в ворота соперника реализовали: Скатов Денис, Присталов Денис и Давыдов Денис. Победители получили трофей, который вручается победителю первенства всероссийской хоккейной лиги — Кубок Федерации.
Как отметили в пресс-службе минспорта Самарской области, завоеванный трофей стал третьим в истории клуба и первым за 29 лет. В 1994 г. "военные летчики" выиграли чемпионат страны в элитной лиге.
Золотые медали вручила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и руководитель Филиала ФХР в Самаре, член Правления Федерации хоккея России Владимир Асеев.
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