В Самарской области абоненты билайна ежемесячно проговаривают в сети VoLTE более 56 млн минут

В феврале 2022 года билайн запустил в Самарской области технологию Voice over LTE, которая делает речь более чёткой и позволяет клиентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

По данным билайна, только в первом квартале 2023 года ежемесячная средняя продолжительность всех разговоров по VoLTE составила более 56 млн минут. При этом общее количество пользователей технологии по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за апрель 2022 — март 2023 выросло в 2 раза.

Использование VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Самарскую область. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

"Технология VoLTE заработала в области год назад, и за это время ее востребованность среди наших клиентов выросла в разы. Все больше жителей региона узнают о сервисе и его преимуществах, и активно подключают эту услугу на своих смартфонах. Между тем мы продолжаем активно развивать 4G-сеть в области, чтобы как можно большее количество жителей имели доступ к технологии. Помимо строительства новых базовых станций, сейчас в регионе активно идет рефарминг LTE 2100, который позволит ускорить мобильный интернет для удобства абонентов", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.