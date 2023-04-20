Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в акции "День донора"

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Самое правильное действие в этот день — самому отправиться на станцию переливания крови на донацию.

На днях благодаря сотрудникам Новокуйбышевской нефтехимической компании банк крови Самарской области пополнился более чем 42 литрами крови и ее компонентами. Девяносто четыре работника предприятия стали участниками ежегодной волонтерской акции "Я-Донор!". Выездная бригада станции переливания крови посещает завод регулярно. Эта традиция появилась в 2016 году. За эти годы донорами стали шесть сотен сотрудников, которые сдали более 300 литров ценного биоматериала.

Ведущий инженер сметного отдела Елена Мочалова в этом году впервые решилась стать участником акции "Я — донор!". Примером для нее стал отец, который на протяжении многих лет сам сдает кровь. "Долго не могла решиться, но сегодня все-таки пришла и сдала кровь. Желание кому-то помочь и быть полезной пересилило", — с гордостью рассказала Елена.

Специалист отдела административно-хозяйственной деятельности Галина Феоктистова — постоянный участник акции. "Сдаю кровь четвертый раз. Делаю это, прежде всего, для того, чтобы помочь больным и нуждающимся в крови людям. Участвовать в акциях, которые проходят у нас весной и осенью, буду еще обязательно", — делится планами Галина.

А начальник смены цеха Энергетического производства Виктор Назаралиев кровь сдавал уже 45 раз. Год назад Виктору Вячеславовичу было присвоено звание "Почетный донор России". И это серьезный повод для гордости. На его счету за годы донорства более 20 литров сданной крови. А это значит, что где-то в нашей стране живут 135 человек, которым Виктор Назаралиев помог поправить здоровье и, возможно, даже спас жизнь.