Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

В пятницу, 21 апреля, губернатор Самарской области обратился к землякам по случаю Дня местного самоуправления.
"Дорогие земляки! 21 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День местного самоуправления. Именно в этот день в 1785 году была издана Жалованная грамота городам, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении", — сказал губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская губерния стояла у истоков создания органов муниципальной власти: "Именно у нас в середине ХIХ века было созвано первое в России Учредительное губернское земское собрание".
Глава региона подчеркнул, что сегодня местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской федерации позволяет эффективно решать актуальные для граждан вопросы, исходя из их интересов, запросов и чаяний.
"Эта живая каждодневная работа объединяет муниципальных служащих, представителей общественных организаций, всех активных, неравнодушных людей, стремящихся сделать жизнь в нашем регионе более комфортной и благополучной, — отметил губернатор. — В условиях санкционного режима, попыток стран Запада организовать экономическую блокаду нашей страны, усугубить военный конфликт на Украине, превратив его в незатухающий очаг напряженности у самых наших границ, роль местного самоуправления становится еще более значимой. Именно на местах совместно с федеральными и региональными органами власти проводится крайне важная работа по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, реабилитации вернувшихся бойцов, решаются задачи, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным по реализации национальных проектов. Цель этих усилий — повышение качества жизни граждан и уровня их безопасности, обеспечение стабильной и спокойной жизни в нашей стране".
"Хочу искренне поблагодарить работников и ветеранов органов МСУ, всех, кто представляет самый близкий к людям уровень власти и работает "на земле", за нелегкий труд, высокую самоотдачу, профессионализм, стремление приносить пользу обществу. Мы, власти региона, и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую помощь. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!", — завершил поздравление Дмитрий Азаров.
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